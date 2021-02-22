7 марта в Concert Hall состоится концерт рок-певицы Мары. «Завтра будет весна» - так называется концерт Мары. И это несомненно. Поскольку столько энергии, мощи, света и радости будет нестись со сцены в зал, что весна тут же нагрянет.



Песни Мары воодушевляют и вселяют уверенность, вдохновляют на поступки и утверждают, что «все будет хорошо. А на этом концерте нас ждут еще и премьеры: свежайший стремительный сингл «Панк-рок» и совершенно новые песни. Будет огонь, будет свет, будет весна.