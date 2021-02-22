Мара
7 марта в Concert Hall состоится концерт рок-певицы Мары. «Завтра будет весна» - так называется концерт Мары. И это несомненно. Поскольку столько энергии, мощи, света и радости будет нестись со сцены в зал, что весна тут же нагрянет.
Песни Мары воодушевляют и вселяют уверенность, вдохновляют на поступки и утверждают, что «все будет хорошо. А на этом концерте нас ждут еще и премьеры: свежайший стремительный сингл «Панк-рок» и совершенно новые песни. Будет огонь, будет свет, будет весна.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
7 марта 2021, воскресенье
19:00
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2200-2800 ₽