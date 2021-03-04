«Леруа Мерлен» для профессионалов в ремонте и строительстве: просто, индивидуально, выгодно

Наконец-то наступила весна. А это значит, что скоро начнется строительный сезон и уже пора определиться, где покупать строительные материалы, а также инструменты для предстоящей работы.

Туляки уже успели оценить большой ассортимент и демократичные цены, которые предлагает «Леруа Мерлен». Но, запросы людей, которые занимаются строительством профессионально, или ведут в этой сфере бизнес, могут отличаться по объемам товара и расчетам за покупку. Почему профессионалам стоит заглянуть в отдел «Леруа Мерлен для бизнеса», рассказывает руководитель отдела Ярослав Сергеев:

- С кем работает ваш отдел?

для организаций, которые связаны с ремонтом, строительством и отделкой. Это могут быть строительная компания, муниципальное образование, управляющая компания, гостиница, ресторан, кафе и другие юридические лица. Второе направление для самозанятых, бригадиров, прорабов и просто частных лиц, которые профессионально занимаются ремонтом. - Первое направление существует. Это могут быть строительная компания, муниципальное образование, управляющая компания, гостиница, ресторан, кафе и другие юридические лица. Второе направление, которые профессионально занимаются ремонтом.

- Какие преимущества предлагает «Леруа Мерлен»?

- В первую очередь это индивидуальное обслуживание в любом магазине компании в любом регионе. С юридическими лицами сотрудничает персональный менеджер. Он проконсультирует, поможет заказать товар без визита в магазин, в том числе из не представленного в магазине ассортимента, зарезервировать его, оформит товарно-сопроводительные документы и доставку. Для юридических лиц предусмотрена 14-дневная фиксация цены, которая была на момент договоренности. Возможны безналичная оплата без ограничений, либо до 100 тысяч рублей наличными с НДС в рамках одного договора.

Для профессиональных клиентов почти то же самое: персональный менеджер, возможность оформления заказа по телефону, на сайте, резерв товара на сутки, покупка без визита в магазин. Менеджер все оформит, соберет и отправит с доставкой на объект. Расчет будет произведен на месте.

- Как начать сотрудничество с «Леруа Мерлен»?

- Если вы профессиональный клиент, или юридическое лицо — достаточно оставить заявку для связи с нашим специалистом, либо при посещении магазина обратиться в отдел «Леруа Мерлен для бизнеса». С юридическим лицом мы заключаем договор ведения клиентского счета, а профессиональному клиенту мы выдаем карту профессионального клиента. Условия действуют в любом магазине «Леруа Мерлен», в любом городе, где мы присутствуем. Отмечу, что мы работаем по всем каналам связи — WhatsApp, Instagram, Telegram, телефон, сайт — все для вашего удобства. Например, часто наши постоянные клиенты присылают скриншоты с сайта, либо фотографии нужного товара, а сотрудник подбирает заказ, собирает и отправляет его на адрес.