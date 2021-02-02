Горшенев
6 марта на сцене клуба Backstage выступит Алексей Горшенев и его новая группа «Горшенев». Там, где заканчивается одна история, всегда начинается другая. Завершив историю «Кукрыниксов» Алексей Горшенев перелистнул страницу своего многолетнего пути и начал работу над новым проектом — группой «Горшенев». И меньше, чем через год отправился с ней в тур по всей России.
Горшенев — новый проект с новыми песнями, но основу концерта составят любимые хиты Кукрыниксов.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
6 марта 2021, суббота
19:00
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽