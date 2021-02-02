афиша
афиша
Регистрация
Горшенев

Горшенев

6 марта на сцене клуба Backstage выступит Алексей Горшенев и его новая группа «Горшенев». Там, где заканчивается одна история, всегда начинается другая. Завершив историю «Кукрыниксов» Алексей Горшенев перелистнул страницу своего многолетнего пути и начал работу над новым проектом — группой «Горшенев». И меньше, чем через год отправился с ней в тур по всей России.

Горшенев — новый проект с новыми песнями, но основу концерта составят любимые хиты Кукрыниксов.
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
6 марта 2021, суббота
19:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Фестиваль Памяти Юрия Хоя
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Digimortal
Купить билет
13 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
18 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Маврин
Купить билет
17 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Хулиганы
Купить билет
7 марта, воскресенье 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Nagart
Купить билет
12 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.