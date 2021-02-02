6 марта на сцене клуба Backstage выступит Алексей Горшенев и его новая группа «Горшенев». Там, где заканчивается одна история, всегда начинается другая. Завершив историю «Кукрыниксов» Алексей Горшенев перелистнул страницу своего многолетнего пути и начал работу над новым проектом — группой «Горшенев». И меньше, чем через год отправился с ней в тур по всей России.

Горшенев — новый проект с новыми песнями, но основу концерта составят любимые хиты Кукрыниксов.