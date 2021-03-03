«Арсенал» – «Локомотив»
8 марта на Центральном стадионе состоится встреча 21-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом».
Билеты можно приобрести по ссылке.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
8 марта 2021, понедельник
14:00
18 апреля - 10 мая
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
26 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽