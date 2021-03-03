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«Арсенал» – «Локомотив»

«Арсенал» – «Локомотив»

8 марта на Центральном стадионе состоится встреча 21-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом».

Билеты можно приобрести по ссылке.

Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
8 марта 2021, понедельник
14:00
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