6 марта на сцену театра «Эрмитаж» возвращается комедия положений в 2-х действиях «Миллионерши» по пьесе Ю. Котлярского «Кто хочет спать с миллионером или Полёт по касательной». О чём говорят женщины, собираясь на девичник? О своём, о женском – о счастье, одиночестве и, конечно, о мужчинах. Каждой хочется любви или хотя бы «чемодан зелёных». И тут на горизонте появляется ОН… милиционер! То есть нет – спонсор!! Да нет же – миллионер!!!

И вот женская дружба подвергается серьёзному испытанию деньгами. В борьбе за миллион подруги попадают в смешные, нелепые и порой грустные ситуации. Но, конечно, всё кончается очень хорошо, и героини находят своих принцев.

А что делать, если вдруг кому-то не повезло? «А ничего. Если вам не повезло с женихом, постарайтесь стать образцовой тёщей».

Продолжительность: 2 часа 10 минут. Антракт.