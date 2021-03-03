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Миллионерши

Миллионерши

6 марта на сцену театра «Эрмитаж» возвращается комедия положений в 2-х действиях «Миллионерши» по пьесе Ю. Котлярского «Кто хочет спать с миллионером или Полёт по касательной». О чём говорят женщины, собираясь на девичник? О своём, о женском – о счастье, одиночестве и, конечно, о мужчинах. Каждой хочется любви или хотя бы «чемодан зелёных». И тут на горизонте появляется ОН… милиционер! То есть нет – спонсор!! Да нет же – миллионер!!! 

И вот женская дружба подвергается серьёзному испытанию деньгами. В борьбе за миллион подруги попадают в смешные, нелепые и порой грустные ситуации. Но, конечно, всё кончается очень хорошо, и героини находят своих принцев. 
А что делать, если вдруг кому-то не повезло? «А ничего. Если вам не повезло с женихом, постарайтесь стать образцовой тёщей».
 
Продолжительность: 2 часа 10 минут. Антракт.
Стоимость: от 250 рублей. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
6 марта 2021, суббота
19:00
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