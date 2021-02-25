Белый снег

Страна: Россия, 2021

Премьера: в РФ 04.03.2021

Режиссер: Николай Хомерики

Актеры: Ольга Лерман, Федор Добронравов, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Михаил Беспалов, Ангелина Вяльбе, Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Вадим Андреев

Жанр: драма, биографический, спортивный

Продолжительноcть: 127 мин

Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.