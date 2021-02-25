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Белый снег

Белый снег

Страна:
Россия, 2021
 
Премьера:
в РФ 04.03.2021
 
Режиссер:
Николай Хомерики
  
Актеры:
Ольга Лерман, Федор Добронравов, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Михаил Беспалов, Ангелина Вяльбе, Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Вадим Андреев
  
Жанр:
драма, биографический, спортивный
  
Продолжительноcть:
127 мин
  

Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

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Сегодня
11:10 Киносити
17:00 Алмаз Синема
21:15 Киносити
Завтра
11:10 Киносити
17:00 Алмаз Синема
21:15 Киносити
6 марта, суббота
11:10 Киносити
17:00 Алмаз Синема
21:15 Киносити
7 марта, воскресенье
11:10 Киносити
17:00 Алмаз Синема
21:15 Киносити
8 марта, понедельник
11:10 Киносити
17:00 Алмаз Синема
21:15 Киносити
9 марта, вторник
11:10 Киносити
21:15 Киносити
10 марта, среда
11:10 Киносити
21:15 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Animal ДжаZ
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4 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200-1400 ₽
Фестиваль Памяти Юрия Хоя
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27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Clockwork Times
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24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кватро
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13 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2200-2800 ₽
О чем молчат девушки
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6 марта, суббота 20:00
Собрание, бар-ресторан
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Нейромонах Феофан
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13 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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