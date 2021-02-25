Белый снег
Страна:
Россия, 2021
Премьера:
в РФ 04.03.2021
Режиссер:
Николай Хомерики
Актеры:
Ольга Лерман, Федор Добронравов, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Михаил Беспалов, Ангелина Вяльбе, Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Вадим Андреев
Жанр:
драма, биографический, спортивный
Продолжительноcть:
127 мин
Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.
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