Выходные в Туле: 22-24 ноября

На выходных вас ждет экологический фестиваль, выставки кошек и собак, концерт «Тараканов!», финская вечеринка, технологичный спектакль, трибьют-шоу Фредди Меркьюри и премьера тульского социального хоррора.

Экологический фестиваль

Когда: 24 ноября, воскресенье, 14.00

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85

Вход свободный.

Вот уже три года, как в Туле появился социальный проект «Добрые крышечки», который заботится об экологии и одновременно помогает детям с особенностями развития.

В это воскресенье организаторы приготовили очередную встречу, во время которой гости смогут избавиться от пластиковых и жестяных отходов и увлекательно провести время.

На фестивале вас ждут:

сбор отходов на переработку (крышечки, пластик с маркировками «2», «4», «5», жесть, алюминий, батарейки);

интерактивные экологические площадки;

презентация проекта «Экодвор»;

экоигры с подарками;

творческие выступления;

бесплатный мастер-класс по росписи пряников;

выставка вещей, сделанных из вторсырья;

фотосушка;

кулинарный конкурс и другое.

Концерты

Когда: 22 ноября, пятница, 20.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 1300 р.

В пятницу состоится праздничный концерт группы. Специально для тульского выступления группа подготовит большую праздничную программу, наполненную любимыми хитами, а также неожиданными подарками и сюрпризами.

За годы своей успешной истории группа «Крематорий» сумела накопить обширную коллекцию песен, не подверженных влиянию ни времени, ни моды. По сути, этому коллективу удалось создать собственную субкультуру со своим мировоззрением, стилем и философией!

Когда: 23 ноября, суббота, 19.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179

Цена: 1000−2000 р.

На сцене Backstage выступит один из самых ярких и любимых панк-рок-коллективов страны группа «Тараканы!». Музыканты представят программу своих хитов «Лучшие из лучших».

История «Тараканов!» — это более 15 студийных альбомов, бесчисленное количество синглов, более 30 видеоклипов, первые места в радийных хит-парадах, а также необъятная концертная география, которая простирается по всей территории России, ближнему и дальнему зарубежью.

Когда: 23 ноября, суббота, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 900−1800 р.

На концерте в Туле Виктор Королёв представит новую программу «На крыльях счастья». Она объединяет всё самое лучшее, что создано певцом за многие годы.

Поклонников ждет два часа живого звука и песен разных лет: «Пьяная вишня», «А я не стану ждать тебя на берегу», «Букет из белых роз», «За твою красивую улыбку», «Я брошу жизнь к твоим ногам», «Качают небо золотые купола», «Девчонка рыжая», «А поезд чух-чух, огни мерцали» и многие другие хиты, которые уже более двух десятилетий радуют людей.

Когда: 24 ноября, воскресенье, 18.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 2200−4000 р.

2019 год для «Любэ» — праздничный, юбилейный. 30 лет на сцене! Поэтому музыканты готовят для туляков особенную программу. Начиная с 1989 года почти каждый трек группы «Любэ» становился не просто шлягером на один день, а практически народной песней.

Несмотря на то, что в репертуаре ансамбля никогда не было песен на злобу дня, на темы выпусков теленовостей, — они удивительным образом приходились стране ко времени. Вряд ли можно сказать, что в песнях «Любэ» — история России. Точнее было бы говорить, что в этих песнях — сама Россия «от Волги до Енисея».

Эти песни для каждого вне зависимости от возраста и адреса — свои. Как берёзы, которые по всей России шумят.

Когда: 23 ноября, суббота, 22.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: вход свободный, бронирование столов по тел. 525 - 025

В эти выходные группа виолончелисток Vespercellos даст прощальный концерт. На концерте вы услышите лучшие хиты русского рока, исполненные на виолончелях: «Гражданская Оборона», «Кино», «Алиса», «ДДТ», «Сплин», «Ария», «Король и Шут», «LUMEN», «Смысловые галлюцинации», «Тараканы!», «Агата Кристи», «Монгол Шуудан».

Вечеринки

Когда: 22 ноября, пятница, 21.00

Где: Rob Roy Bar, Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)

Вход свободный. Бронирование столов по тел. +7 (4872) 71-66-56





В Rob Roy Bar пройдет вечеринка в стиле группы Queen. На сцене выступит липецкий трибьют-проект Фредди Меркьюри — кавер-группа PaSta *ExDesperados. Также в программе фотосессия с солистом и танцы в баре.

Когда: 23 ноября, суббота, 21.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 300 р.

В «Типографии» состоится вечер экспериментальной музыки и кино из Финляндии. В программе фотовыставка финской фотохудожницы, концерт группы Modern Feelings и просмотр фильма 80-х годов о Хельсинки.

Группа Modern Feelings органично объединила электронную и шумовую музыку с фри-джазовыми импровизациями. Выступление откроет собой мероприятие серии вечеринок WISH.

Театр

Когда: 23 ноября, суббота, 19.30

Где: «Барабан», независимая театральная компания, Тула, ул. Каминского, 24 (Творческий индустриальный кластер «Октава»)

Цена: 300 р.

В независимой театральной компании «Барабан» пройдет премьера перформативного спектакля «Вайт вайт стори». В этом спектакле зрители активно действуют сами, с помощью специальной программы они одновременно чувствуют себя и рассказчиком, и слушателем.

Умный «Сказитель» — технология искусственного интеллекта, с адаптивным интерфейсом сам сочиняет и рассказывает сказки для ваших детей. На основе целого ряда алгоритмов и огромной базы героев, сюжетов и образов программа конструирует каждый раз новую сказку для вашего чада. Технология стремится к максимальной персонализации и учитывает психологический портрет вашей семьи при выборе сюжетных схем и характеристик действующих лиц.

Перформативный спектакль был показан на «Театральной бессоннице», на фестивале «Стереотипы Будущего» в Музее стрит-арта и наконец добрался до Тулы.

Когда: 22 ноября, пятница, 18.30

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 700−2000 р.

«Звездный» состав: Олеся Железняк, Александр Галибин

Это спектакль в стиле романа-приключения по мотивам пьесы Бернарда Шоу. В пьесе каждый найдет свое: превращение вульгарной, уличной девицы в светскую барышню; историю любви или нелюбви; размышление о том, как может человек меняться в новой для себя среде; ироничное изображение светского общества. Стоит увидеть, как вульгарная, резкая, безграмотная цветочница в исполнении Олеси Железняк перерождается в изысканную светскую леди!

Выставки

Когда: 24 ноября, воскресенье, 11.00

Где: К25, Тула, ул. Вяземская, 10

Вход свободный.

На территории стадиона K25 по адресу ул. Вяземская, 10 пройдет Всероссийская выставка собак, организованная кинологическими клубами «Чемпион» и «Аванти».

Гости смогут увидеть лучших представителей пяти пород:

аляскинский маламут,

самоедская собака,

сибирский хаски,

лабрадор-ретривер,

силихем-терьер.

Когда: 23 ноября, суббота, 11.00

Где: «РИО», торгово-развлекательный центр, Тула, улица Пролетарская, 22-а

Цена: взрослые — 150 р., дети – 100 р.

В торговом центре «РИО» пройдет двухдневная выставка кошек, организованная клубом любителей кошек «Микс». В оба выставочных дня будут показаны ринги взрослых и молодых и монопородные шоу.

События/лекции

Когда: 24 ноября, воскресенье, выступления детей: 9.00−15.00, выступления взрослых: 15.00−19.00

Где: Дворец культуры Туламашзавода, Тула, улица Демидовская, 52

Цена: 250 р., в день мероприятия — 500 рублей.

По традиции Всероссийского вокального конкурса «Фортиссимо» гостей ждут интересные вокальные номера.

На масштабное музыкальное событие соберутся вокалисты из разных городов России, чтобы выступить на большой сцене и получить объективную оценку своего мастерства.

Когда: 24 ноября, воскресенье, 12.00 и 16.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, ул. Каминского, 24

Цена: 300 р.

В лектории библиотеки «Октавы» пройдет мастер-класс по коммерческой иллюстрации от Международной арт-школы Fantasy Room. На занятие приглашаются как опытные, так и начинающие иллюстраторы.



Участники смогут попробовать себя в разных жанрах коммерческой иллюстрации и узнать, как создаются визуал для свадебного приглашения, картинка для меню ресторана, настенная роспись, книжная иллюстрация и многое другое. Еще желающие научатся создавать гиперреалистичные обманки, стилизованные линейные и акварельные рисунки.

Когда: 23 ноября, суббота, 14.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: Вход по предварительной регистрации.

Помните новость о завершении съемок хоррора о тульской мумии? В эту субботу киноленту покажут в «Типографии». После кинопоказа пройдет открытая дискуссия с режиссером фильма Валерием Отставных.

25 марта 2008 года муниципальные службы города Щекино вскрыли квартиру в густонаселенном доме и обнаружили мумию 68-летней Валентины Абрамовой. Женщина пролежала мертвой и забытой всеми 13 лет. Авторы фильма провели собственное расследование, чтобы ответить на вопрос: «Как это произошло?», а также восстановили образ мумифицированного человека на основе документов, фотографий и встреч с теми, кто знал Валентину Абрамову.

Картина участвует в Международном фестивале документального кино «Артдокфест», в конкурсной программе «Артдоксеть».

Детям

Когда: 24 ноября, воскресенье, 14.00

Где: «Этажи», банкетный зал, Тула, улица Чапаева, 34-а

Вход свободный, посещение мастер-классов строго по записи. По всем вопросам звоните по тел. 8 (915) 697-70-33





В ресторанном комплексе «Этажи» пройдет вечеринка супергероев, организованная семейно-развлекательным клубом Little people. Гостей праздника будут встречать герои мультсериала — Леди Баг и Супер Кот!

В программе:

игры и конкурсы по приобретению суперсилы и спасению Вселенной,

профессиональная фотосессия,

игры виртуальной реальности,

танцевальный баттл по Just Dance,

мастер-класс по мыловарению,

мастер-класс по суперкоктейлям,

мастер-класс «Парфюмерный гардероб для мамы супергероя» от аромастилиста Людмилы Самариной.

Когда: 24 ноября, воскресенье, 17.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, ул. Каминского, 24

Цена: 400 р.

В «Октаве» покажут детский спектакль «Ухти-Тухти» (2+) по мотивам одноименной детской сказки Беатрикс Поттер, британской писательницы и иллюстратора. Спектакль представит детский театральный проект «СНАРК». Основным принципом театра «СНАРК» является зрительское равноправие детей и родителей: на спектаклях театра дети думают и рассуждают как взрослые, а взрослые — по-детски смеются и радуются.

Спорт

Когда: 24 ноября, воскресенье, 16.30

Где: «Арсенал», Центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

Цена: по билетам для взрослых — от 200 рублей, для детей (до 14 лет) — от 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

На Центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 17 тура чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и футбольный клуб «Краснодар» из г. Краснодара.

Когда: 23 ноября, суббота, 17.00

Где: «Новое поколение», Тула, ул. Металлургов, 22-а

Вход свободный.

В спорткомплексе «Новое поколение» пройдет мачт Евразийской лиги по баскетболу. Тульский баскетбольный клуб сразится с лидерами чемпионата Армении – командами «Арагац» и «Урарту».

Когда: 23 ноября, суббота, 13.00

Где: ДК металлургов, Тула, улица Металлургов, 22

Цена: 400 р.

В ДК металлургов пройдет третий турнир осеннего сезона по бодибилдингу. На соревнованиях соберутся самые атлетичные спортсмены Тулы и области.

Мужчины и женщины выступят в 21 спортивной категории. Участники продемонстрируют свои достижения и поборются за награды.

В фойе будет работать выставка спортивных товаров и услуг.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат вышел американский хоррор о страшном приложении для современных гаджетов, которое сообщает владельцу дату его смерти. Сюжет фильма описывает наши дни, когда миллионы людей используют смартфоны, полезные приложения, планшеты и компьютеры. Главная героиня скачивает приложение, определяющее дату смерти владельца гаджета, и узнает, что ей осталось жить три дня – таймер запущен на экране телефона. Теперь ей и всем остальным, кто воспользовался программой, предстоит побороться за собственную жизнь.

Цена от 140 р.

На большие экраны выходит полнометражное продолжение знаменитого сериала «Аббатство Даунтон». В фильме остались все ключевые персонажи драматической истории, развернувшейся в богатом родовом поместье английских аристократов.

Все готовятся к приёму нынешнего короля – главной части в жизни любого британского аристократа. Семья Кроули организовывает важные церемонии и изысканные приемы для общения с главой Британской Империи, однако кое-кто из обитателей этих роскошных стен задумал нечто недоброе и уже вовсю готовит покушение на правящего монарха.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.