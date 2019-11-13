Вечеринка Супергероев
В ресторанном комплексе «Этажи» пройдет вечеринка супергероев, организованная Семейно-развлекательным клубом Little people. Гостей праздника будут встречать герои мультсериала — Леди Баг и Супер Кот!
В программе:
- Игры и конкурсы по приобретению суперсилы и спасению Вселенной,
- профессиональная фотосессия,
- игры виртуальной реальности,
- танцевальный баттл по Just Dance,
- мастер-класс по мыловарению,
- мастер-класс по суперкоктейлям,
- мастер-класс «Парфюмерный гардероб для мамы супергероя» от аромастилиста Людмилы Самариной.
Посещение мастер-классов строго по записи. По всем вопросам звоните по тел.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 34а
24 ноября 2019, воскресенье
14:00
3 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
22 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
17 декабря, вторник 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽
24 - 29 ноября
₽ Билеты: 100-300 ₽
8 декабря, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
7 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽