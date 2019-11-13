В ресторанном комплексе «Этажи» пройдет вечеринка супергероев, организованная Семейно-развлекательным клубом Little people. Гостей праздника будут встречать герои мультсериала — Леди Баг и Супер Кот!

В программе:

Игры и конкурсы по приобретению суперсилы и спасению Вселенной,

профессиональная фотосессия,

игры виртуальной реальности,

танцевальный баттл по Just Dance,

мастер-класс по мыловарению,

мастер-класс по суперкоктейлям,

мастер-класс «Парфюмерный гардероб для мамы супергероя» от аромастилиста Людмилы Самариной.

Посещение мастер-классов строго по записи. По всем вопросам звоните по тел. 8 (915) 697-70-33 .

Вход свободный.