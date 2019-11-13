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Вечеринка Супергероев

Вечеринка Супергероев

В ресторанном комплексе «Этажи» пройдет вечеринка супергероев, организованная Семейно-развлекательным клубом Little people. Гостей праздника будут встречать герои мультсериала — Леди Баг и Супер Кот!

В программе:

  • Игры и конкурсы по приобретению суперсилы и спасению Вселенной,
  • профессиональная фотосессия,
  • игры виртуальной реальности,
  • танцевальный баттл по Just Dance,
  • мастер-класс по мыловарению,
  • мастер-класс по суперкоктейлям,
  • мастер-класс «Парфюмерный гардероб для мамы супергероя» от аромастилиста Людмилы Самариной.

Посещение мастер-классов строго по записи. По всем вопросам звоните по тел. 8 (915) 697-70-33.

Вход свободный.

Где и когда?
Этажи, банкетный зал
Тула, улица Чапаева, 34а
24 ноября 2019, воскресенье
14:00
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Касса
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