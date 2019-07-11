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Завершены съемки социального хоррора о тульской мумии: трейлер

Завершены съемки социального хоррора о тульской мумии: трейлер

Съемки длились 6 лет, режиссер Валерий Отставных сообщил об их завершении.

Шестилетняя (от замысла до титров и цветокоррекции) работа по созданию фильма «В поисках Валентины Абрамовой» закончена.

Мумифицированный труп жительницы Щекино Валентины Абрамовой пролежал в квартире 13 лет. За это время никто не хватился одинокой бывшей учительницы. Соседи, социальные службы, коммунальщики, пенсионный фонд, почта…

Это фильм о равнодушии и безразличии людей.

И хотя история эта произошла более 10 лет назад, по словам режиссера фильма Валерия Отставных, она не имеет срока давности.

– Я сам живу в городе Щекино. Может, потому что события развивались в непосредственной близости, меня не отпускало чувство вины за случившееся?

Шесть лет назад Валерий решил снять фильм о женщине, о которой все забыли.

Валерий Отставных:
 

– Со временем я понял, что этот фильм — больше, чем кино. Это какая-то моя Миссия. Поэтому работа была доведена до конца вопреки всему.

По словам режиссера, «это была непростая работа. Главное — полное отсутствие бюджета, снимать на свои личные копейки и очень скромные, но очень ДОРОГИЕ для нас пожертвования друзей».
 
Соавтором фильма стал оператор и режиссер монтажа Алексей Зотов.
 
На своей странице в соцсетях Валерий Отставных поблагодарил тех, кто помогал в создании фильма. Это и пресс-служба прокуратуры области в лице Любови Кузнецовой, Следственное управление СК Тульской области и лично следователя Бориса Ремизова и его бывшего начальника Павла Коршунова и других.


По словам Валерия Отставных, фильм появится в свободном доступе не раньше следующего года. Пока он запланирован к показу на кинофестивалях и в офлайне.

 

В 2008 году труп жительницы Щекино Валентины Абрамовой нашли случайно. Коммунальщики затеяли ремонт стояка в квартирах дома №16 по ул. Юбилейной пос. Станционный. Камнем преткновения для бригады ремонтников стала квартира на втором этаже. По документам здесь проживала некая пенсионерка Абрамова, но квартира выглядела заброшенной. Входная дверь заросла паутиной и пылью – ее не открывали много лет.

В присутствии милиции квартиру вскрыли. Дверь была закрыта изнутри на два замка и цепочку. На диване лежало тело пенсионерки. Она умерла в 1995 году: именно в это время она в последний раз получила пенсию.

По официальной формулировке, пенсионный счет Валентины Абрамовой был закрыт из-за того, что она «длительное время не приходила получать пенсию».

Следователи считают, что поинтересоваться судьбой хронически больной одинокой пенсионерки, внезапно исчезнувшей неизвестно куда, могли и работники ЖКХ, которым она задолжала за коммунальные услуги 42 тысячи рублей, и социальные работники, и участковый.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:37 +9
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