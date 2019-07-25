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Любэ

Любэ

В Городском концертном зале пройдет юбилейный концерт группы «Любэ». 2019 год для «Любэ» — праздничный, юбилейный. 30 лет на сцене!

Ярко вспыхнув на российском «музыкальном небосклоне» в конце восьмидесятых, группа «Любэ» за много лет не только не потеряла своих позиций, но и обрела собственную нишу, свой неповторимый стиль и множество поклонников. Начиная с 1989 года, композиции в исполнении группы занимают лидирующие строчки российских хит-парадов и становятся не просто шлягерами на один день, а практически народными песнями.

«Любэ» получает статус одного из наиболее востребованных, любимых и признанных публикой коллективов. В активе группы на сегодняшний день десять номерных, два концертных альбома, четыре сборника лучших песен, фильм «Зона Любэ», и 23 февраля 2015 года вышла новая пластинка «За тебя, Родина-мать». Солист Николай Расторгуев получил звание «Народного Артиста РФ» и орден «За Заслуги перед Отечеством IV степени», а музыканты группы Анатолий Кулешов, Виталий Локтев и Александр Ерохин были удостоены звания «Заслуженный Артист РФ». Несмотря на то, что в репертуаре ансамбля никогда не было песен на злобу дня, на темы выпусков теленовостей, — они удивительным образом приходились стране ко времени. Вряд ли можно сказать, что в песнях «Любэ» — история России. Точнее было бы говорить, что в этих песнях — сама Россия «от Волги до Енисея».

Эти песни для каждого, вне зависимости от возраста и адреса, — свои. Как берёзы, которые по всей России шумят.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
24 ноября 2019, воскресенье
18:00
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Касса
Жека (Евгений Григорьев)
Купить билет
3 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Три желания
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22 декабря
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300 ₽
Гитарный калейдоскоп
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17 декабря, вторник 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
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24 - 29 ноября
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Спасибо, сердце
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8 декабря, воскресенье 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Gayazov$ Brother$
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7 декабря, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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