В Городском концертном зале пройдет юбилейный концерт группы «Любэ». 2019 год для «Любэ» — праздничный, юбилейный. 30 лет на сцене!

Ярко вспыхнув на российском «музыкальном небосклоне» в конце восьмидесятых, группа «Любэ» за много лет не только не потеряла своих позиций, но и обрела собственную нишу, свой неповторимый стиль и множество поклонников. Начиная с 1989 года, композиции в исполнении группы занимают лидирующие строчки российских хит-парадов и становятся не просто шлягерами на один день, а практически народными песнями.

«Любэ» получает статус одного из наиболее востребованных, любимых и признанных публикой коллективов. В активе группы на сегодняшний день десять номерных, два концертных альбома, четыре сборника лучших песен, фильм «Зона Любэ», и 23 февраля 2015 года вышла новая пластинка «За тебя, Родина-мать». Солист Николай Расторгуев получил звание «Народного Артиста РФ» и орден «За Заслуги перед Отечеством IV степени», а музыканты группы Анатолий Кулешов, Виталий Локтев и Александр Ерохин были удостоены звания «Заслуженный Артист РФ». Несмотря на то, что в репертуаре ансамбля никогда не было песен на злобу дня, на темы выпусков теленовостей, — они удивительным образом приходились стране ко времени. Вряд ли можно сказать, что в песнях «Любэ» — история России. Точнее было бы говорить, что в этих песнях — сама Россия «от Волги до Енисея».

Эти песни для каждого, вне зависимости от возраста и адреса, — свои. Как берёзы, которые по всей России шумят.