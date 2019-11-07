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А. Борисов и Modern Feelings (Финляндия)

А. Борисов и Modern Feelings (Финляндия)

В «Типографии» состоится вечер экспериментальной музыки и кино из Финляндии. В программе фотовыставка финской фотохудожницы, концерт группы Modern Feelings и просмотр фильма 80-х годов о Хельсинки.

  1. Алексей Борисов & Anne Hämäläinen: Before the Evroremont 2.0 «фотоконцерт», live + видео, 30 мин, 2019

Новая версия фотосерии, созданной финской фотохудожницей Anne Hämäläinen (Анне Хямяляйнен) в начале 2000-х годов специально для концерта пионера московской экспериментальной сцены Алексея Борисова. В основе серии — исчезающая реальность московских дворов и домашних интерьеров позднесоветского периода.

  1. Концерт Modern Feelings (Финляндия)

По определению Артемия Троицкого ”стилистическая концепция 'Современных чувств' очень своеобразна, почти уникальна — это довольно органичная смесь электронной и шумовой музыки с фри-джазовыми импровизациями”. Выступление откроет собой мероприятие серии вечеринок WISH.

 

  1. Фильм Swissair: Hermafrodiitit («Гермафродиты», видео, 22 мин, 1979−1986)

Low tech-фильм 80-х годов снятый на супер-8-пленку музыкальной группой Swissair Антона Никкиля и ныне кинорежиссера с мировым именем Мики Таанилы (Mika Taanila): городские ландшафты Хельсинки, сдобренные абсурдистским юмором молодых финских экспериментальщиков.

Тур Savokasälpä организован финско-русским музыкальным лейблом N&B Research Digest (Anton Nikkilä и Алексей Борисов).

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 ноября 2019, суббота
21:00
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Касса
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
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15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
А. Борисов и Modern Feelings (Финляндия)
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23 ноября, суббота 21:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Трофим
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5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Summit
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28 декабря, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 340-935 ₽
Жека (Евгений Григорьев)
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3 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Чёрный вторник
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
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