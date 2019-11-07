А. Борисов и Modern Feelings (Финляндия)

В «Типографии» состоится вечер экспериментальной музыки и кино из Финляндии. В программе фотовыставка финской фотохудожницы, концерт группы Modern Feelings и просмотр фильма 80-х годов о Хельсинки.

Алексей Борисов & Anne Hämäläinen: Before the Evroremont 2.0 «фотоконцерт», live + видео, 30 мин, 2019

Новая версия фотосерии, созданной финской фотохудожницей Anne Hämäläinen (Анне Хямяляйнен) в начале 2000-х годов специально для концерта пионера московской экспериментальной сцены Алексея Борисова. В основе серии — исчезающая реальность московских дворов и домашних интерьеров позднесоветского периода.

Концерт Modern Feelings (Финляндия)

По определению Артемия Троицкого ”стилистическая концепция 'Современных чувств' очень своеобразна, почти уникальна — это довольно органичная смесь электронной и шумовой музыки с фри-джазовыми импровизациями”. Выступление откроет собой мероприятие серии вечеринок WISH.

Фильм Swissair: Hermafrodiitit («Гермафродиты», видео, 22 мин, 1979−1986)

Low tech-фильм 80-х годов снятый на супер-8-пленку музыкальной группой Swissair Антона Никкиля и ныне кинорежиссера с мировым именем Мики Таанилы (Mika Taanila): городские ландшафты Хельсинки, сдобренные абсурдистским юмором молодых финских экспериментальщиков.



Тур Savokasälpä организован финско-русским музыкальным лейблом N&B Research Digest (Anton Nikkilä и Алексей Борисов).