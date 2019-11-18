В «Ликерке Лофт» пройдет экологический благотворительный фестиваль «Добрые крышечки».

В программе мероприятия:

глобальный сбор крышечек от пунктов приема;

сбор пластика с маркировкой «2», «4» и «5» и макулатуры;

насыщенная программа под руководством ведущего:

различные мастер-классы, розыгрыши, танцы, и другие интересные занятия от участников проекта

награждение активных участников проекта, СМИ.

С февраля 2017 года Тула присоединилась ко Всероссийскому социально-экологическому проекту по благотворительному сбору пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития «Добрые крышечки».

Вход свободный. Приносите с собой пластиковые, металлические отходы, крышечки, батарейки.