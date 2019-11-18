Добрые крышечки
В «Ликерке Лофт» пройдет экологический благотворительный фестиваль «Добрые крышечки».
В программе мероприятия:
- глобальный сбор крышечек от пунктов приема;
- сбор пластика с маркировкой «2», «4» и «5» и макулатуры;
- насыщенная программа под руководством ведущего:
- различные мастер-классы, розыгрыши, танцы, и другие интересные занятия от участников проекта
- награждение активных участников проекта, СМИ.
С февраля 2017 года Тула присоединилась ко Всероссийскому социально-экологическому проекту по благотворительному сбору пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития «Добрые крышечки».
Вход свободный. Приносите с собой пластиковые, металлические отходы, крышечки, батарейки.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85
24 ноября 2019, воскресенье
14:00
29 декабря
₽ Билеты: 300-400 ₽
6 декабря, пятница 19:30
₽ Билеты: 250-1500 ₽
29 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 540 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 340-935 ₽
25 - 28 ноября
₽ Билеты: 590 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽