Внимание! Спектакль переносится на 17.00. Все купленные ранее билеты действительны.

В «Октаве» покажут детский спектакль «Ухти-Тухти»(2+) от Детского театрального проекта «СНАРК».

Театр назван в честь загадочного существа, за которым охотятся персонажи поэмы Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка», аллегории «погони за Счастьем». Основным принципом театра «СНАРК» является зрительское равноправие детей и родителей: на спектаклях театра дети думают и рассуждают как взрослые, а взрослые — по-детски смеются и радуются.

«Ухти-Тухти» — спектакль по одноименной детской сказке Беатрикс Поттер, британской писательницы и иллюстратора. Беатрикс — первая сказочница,которая стала рисовать героев своих сказок. Невероятно трогательная мышка Крохотуня, любопытный Бельчонок Трэсси, непоседа Кролик Питер — покорили сердца детей и родителей по всему миру. А именно эта история про знакомство девочки Люси с самой лучшей лесной прачкой, доброй и трудолюбивой ежихой Ухти-Тухти.

«СНАРК» — театр нового поколения для детей и их родителей, основанный в 2012 году в Москве режиссером Юрием Алесиным, выпускником ВТУ им. Щепкина и РАТИ-ГИТИС.