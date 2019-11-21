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Шоу Freddie

Шоу Freddie

В Rob Roy Bar пройдет вечеринка в стиле группы Queen. На сцене выступит липецкий трибьют-проект Фредди Меркьюри — кавер-группа PaSta *ExDesperados. Также в программе фотосессия с солистом и танцы в баре.

Вход свободный. Бронирование столов  по тел. +7 (4872)71−66−56

Где и когда?
Rob Roy Bar
Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)
22 ноября 2019, пятница
21:00
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Касса
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