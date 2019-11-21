Шоу Freddie

В Rob Roy Bar пройдет вечеринка в стиле группы Queen. На сцене выступит липецкий трибьют-проект Фредди Меркьюри — кавер-группа PaSta *ExDesperados. Также в программе фотосессия с солистом и танцы в баре.

Вход свободный. Бронирование столов по тел. +7 (4872)71−66−56