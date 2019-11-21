Шоу Freddie
В Rob Roy Bar пройдет вечеринка в стиле группы Queen. На сцене выступит липецкий трибьют-проект Фредди Меркьюри — кавер-группа PaSta *ExDesperados. Также в программе фотосессия с солистом и танцы в баре.
Вход свободный. Бронирование столов по тел. +7 (4872)71−66−56
Где и когда?
Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)
22 ноября 2019, пятница
21:00
1 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
22 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
24 ноября
₽ Билеты: 300 ₽
29 декабря
₽ Билеты: 300-400 ₽