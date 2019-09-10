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Виктор Королёв

Виктор Королёв

В Городском концертном зале выступит Виктор Королёв с новой программой.

Программа «На крыльях счастья» объединяет все самое лучшее, что создано Виктором Королевым за многие годы. Поклонников ждет два часа живого звука и песен разных лет: «Пьяная вишня», «А я не стану ждать тебя на берегу», «Букет из белых роз», «За твою красивую улыбку», «Я брошу жизнь к твоим ногам», «Качают небо золотые купола», «Девчонка рыжая», «А поезд чух-чух, огни мерцали» и многие другие хиты, которые уже более двух десятилетий радуют миллионы людей.

Всенародная любовь всегда сопровождала Виктора Королева и этот путь отмечен многими государственными и общественными наградами, музыкальными премиями: дипломант Международного конкурса артистов эстрады, премиями радио «Питер- FM», Национальной премией радио «Шансон» и т. д.

Но самая главная премия, по словам самого артиста, это народная любовь и признание слушателей. «Дороже этого ничего нет», — говорит Виктор Королев.

Неотразимое обаяние, колоссальный темперамент, эмоциональность, импульсивность и необыкновенно красивый по выразительности и тембру голос непременно находят отклик в сердцах зрителей. Любимые хиты, услышанные со сцены, дарят незабываемые впечатления, потому что это песни — спетые сердцем и согретые душой Виктора Королёва.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
23 ноября 2019, суббота
19:00
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Касса
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
Купить билет
15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
А. Борисов и Modern Feelings (Финляндия)
Купить билет
23 ноября, суббота 21:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Трофим
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5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Summit
Купить билет
28 декабря, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 340-935 ₽
Жека (Евгений Григорьев)
Купить билет
3 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Чёрный вторник
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
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