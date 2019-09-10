В Городском концертном зале выступит Виктор Королёв с новой программой.

Программа «На крыльях счастья» объединяет все самое лучшее, что создано Виктором Королевым за многие годы. Поклонников ждет два часа живого звука и песен разных лет: «Пьяная вишня», «А я не стану ждать тебя на берегу», «Букет из белых роз», «За твою красивую улыбку», «Я брошу жизнь к твоим ногам», «Качают небо золотые купола», «Девчонка рыжая», «А поезд чух-чух, огни мерцали» и многие другие хиты, которые уже более двух десятилетий радуют миллионы людей.

Всенародная любовь всегда сопровождала Виктора Королева и этот путь отмечен многими государственными и общественными наградами, музыкальными премиями: дипломант Международного конкурса артистов эстрады, премиями радио «Питер- FM», Национальной премией радио «Шансон» и т. д.

Но самая главная премия, по словам самого артиста, это народная любовь и признание слушателей. «Дороже этого ничего нет», — говорит Виктор Королев.

Неотразимое обаяние, колоссальный темперамент, эмоциональность, импульсивность и необыкновенно красивый по выразительности и тембру голос непременно находят отклик в сердцах зрителей. Любимые хиты, услышанные со сцены, дарят незабываемые впечатления, потому что это песни — спетые сердцем и согретые душой Виктора Королёва.