В ДК ПО «Туламашзавод» пройдёт XII Всероссийский вокальный конкурс Фортиссимо 2019. Гостей ждут интересные вокальные номера.

На масштабное музыкальное событие соберутся вокалисты из разных городов России, чтобы выступить на большой сцене и получить объективную оценку своего мастерства.

Ежегодно конкурс «Фортиссимо» вызывает живой интерес зрителей, особенно участники возрастной группы Юниоры и Взрослые.

Юные участники выступят с 9.00 до 15.00, выступления взрослых пройдут с 15.00 до 19.00.

Стоимость: 250 р., в день мероприятия — 500 рублей.