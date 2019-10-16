Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
В ДК ПО «Туламашзавод» пройдёт XII Всероссийский вокальный конкурс Фортиссимо 2019. Гостей ждут интересные вокальные номера.
На масштабное музыкальное событие соберутся вокалисты из разных городов России, чтобы выступить на большой сцене и получить объективную оценку своего мастерства.
Ежегодно конкурс «Фортиссимо» вызывает живой интерес зрителей, особенно участники возрастной группы Юниоры и Взрослые.
Юные участники выступят с 9.00 до 15.00, выступления взрослых пройдут с 15.00 до 19.00.
Стоимость: 250 р., в день мероприятия — 500 рублей.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
24 ноября 2019, воскресенье
09:00
24 ноября 2019, воскресенье
15:00
3 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
22 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
17 декабря, вторник 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽
24 - 29 ноября
₽ Билеты: 100-300 ₽
8 декабря, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
7 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽