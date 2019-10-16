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Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»

Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»

В ДК ПО «Туламашзавод» пройдёт XII Всероссийский вокальный конкурс Фортиссимо 2019. Гостей ждут интересные вокальные номера.

На масштабное музыкальное событие соберутся вокалисты из разных городов России, чтобы выступить на большой сцене и получить объективную оценку своего мастерства.

Ежегодно конкурс «Фортиссимо» вызывает живой интерес зрителей, особенно участники возрастной группы Юниоры и Взрослые.

Юные участники выступят с 9.00 до 15.00, выступления взрослых пройдут с 15.00 до 19.00.

Стоимость: 250 р., в день мероприятия — 500 рублей.

 

Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
24 ноября 2019, воскресенье
09:00
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24 ноября 2019, воскресенье
15:00
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