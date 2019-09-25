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Крематорий-2019

Крематорий-2019

Отметим день рождения группы 22 ноября 2019 г. в Туле большим праздничным концертом. 
 
За годы своей успешной истории группа «Крематорий» сумела накопить обширную коллекцию песен, не подверженных влиянию ни времени, ни моды. По сути, этому коллективу удалось создать собственную субкультуру со своим мировоззрением, стилем и философией!
 

 
Неувядающие Таня, Эльза, сексуальная кошка, маленькая девочка, брутальные обитатели Катманду и Амстердама, страшилки из города Зомби и даже Люди-невидимки соберутся вместе на торжественный бал в честь 36-го дня рождения Самого Весёлого на этой планете Ансамбля. 
 
Специально для концерта группа подготовит большую праздничную программу, наполненную любимыми хитами, а также неожиданными подарками и сюрпризами. 
 
Будет традиционно «по-крематорски» весело и жарко!
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
22 ноября 2019, пятница
20:00
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Касса
CATHARSIS
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1 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Новогоднее Шар Шоу
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27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Кто похитил Новый год?
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8 января, среда 12:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Джаз-клуб: Трио Геннадия Филина (Рязань)
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22 ноября, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Мастер-класс по коммерческой иллюстрации
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24 ноября
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
Черная курица и Подземное королевство
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29 декабря
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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