Крематорий-2019
Отметим день рождения группы 22 ноября 2019 г. в Туле большим праздничным концертом.
За годы своей успешной истории группа «Крематорий» сумела накопить обширную коллекцию песен, не подверженных влиянию ни времени, ни моды. По сути, этому коллективу удалось создать собственную субкультуру со своим мировоззрением, стилем и философией!
Неувядающие Таня, Эльза, сексуальная кошка, маленькая девочка, брутальные обитатели Катманду и Амстердама, страшилки из города Зомби и даже Люди-невидимки соберутся вместе на торжественный бал в честь 36-го дня рождения Самого Весёлого на этой планете Ансамбля.
Специально для концерта группа подготовит большую праздничную программу, наполненную любимыми хитами, а также неожиданными подарками и сюрпризами.
Будет традиционно «по-крематорски» весело и жарко!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
22 ноября 2019, пятница
20:00
1 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
22 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
24 ноября
₽ Билеты: 300 ₽
29 декабря
₽ Билеты: 300-400 ₽