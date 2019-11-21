В независимой театральной компании «Барабан» пройдет премьерный спектакль «Вайт вайт стори». В этом спектакле зрители активно действуют сами, с помощью специальной программы они одновременно чувствуют себя и рассказчиком и слушателем.



Умный «Сказитель» — технология искусственного интеллекта, с адаптивным интерфейсом сам сочиняет и рассказывает сказки для ваших детей. На основе целого ряда алгоритмов и огромной базы героев, сюжетов и образов программа конструирует каждый раз новую сказку для вашего чада. Технология стремится к максимальной персонализации и учитывает психологический портрет вашей семьи при выборе сюжетных схем и характеристик действующих лиц.



Усовершенствованная технология распознавания голоса и продвинутая сенсорная система могут адаптироваться под настроение ребенка, имитировать голос любого члена семьи, находить нужный тембр и ритм рассказывания. Родители могут вносить свои настройки содержания сказок и цензурные корректировки, воспользовавшись простейшим приложением для смартфонов. Миниатюрная форма и возможность моментальной подзарядки солнечной энергией делают Сказителя максимально мобильным и удобным устройством.

Стоимость: 300 р.