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Вайт вайт стори

Вайт вайт стори

В независимой театральной компании «Барабан» пройдет премьерный спектакль «Вайт вайт стори».  В этом спектакле зрители активно действуют сами, с помощью специальной программы они одновременно чувствуют себя и рассказчиком и слушателем.

Умный «Сказитель» — технология искусственного интеллекта, с адаптивным интерфейсом сам сочиняет и рассказывает сказки для ваших детей. На основе целого ряда алгоритмов и огромной базы героев, сюжетов и образов программа конструирует каждый раз новую сказку для вашего чада. Технология стремится к максимальной персонализации и учитывает психологический портрет вашей семьи при выборе сюжетных схем и характеристик действующих лиц.

Усовершенствованная технология распознавания голоса и продвинутая сенсорная система могут адаптироваться под настроение ребенка, имитировать голос любого члена семьи, находить нужный тембр и ритм рассказывания. Родители могут вносить свои настройки содержания сказок и цензурные корректировки, воспользовавшись простейшим приложением для смартфонов. Миниатюрная форма и возможность моментальной подзарядки солнечной энергией делают Сказителя максимально мобильным и удобным устройством.

Стоимость: 300 р.

Где и когда?
Барабан, независимая театральная компания
Тула, ул. Каминского,д. 24 (Творческий индустриальный кластер «Октава»)
23 ноября 2019, суббота
19:30
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