Дима Билан – тулякам: «Вы очень горячие! Спасибо за такой прием»

«Планета Билан» — именно так называется концертная программа, с которой певец отправился в большой тур по России и странам Прибалтики. Дима Билан в общей сложности выступит в 22 городах.

Организаторы анонсировали этот концерт как шоу в новом для нашей страны формате — на стыке музыки, перформанса, кино и героического комикса.

Специально для «Планеты Билан» Дима снял эпизоды-исповеди о своей жизни, основанные только на ощущениях и переживаниях. А главной темой стал поиск себя.

В Туле концерт начался с опозданием — несмотря на то, что старт был запланирован на семь часов вечера, туляки заполняли зал и спустя полчаса после официального начала. Послушать вживую певца пришли тысячи поклонников его творчества, и из-за большого количества людей на входе возникли очереди.

И когда наконец большинство зрителей заняли свои места на танцполе и трибунах, Дима Билан вышел на сцену.

- Спасибо, что решили провести этот вечер со мной! — сказал певец тулякам.

Alien, «Мечтатели», «Девочка, не плачь», «На берегу неба», «Не молчи»… — свои песни Дима Билан исполнял практически в режиме нон-стоп, прерываясь лишь ненадолго, чтобы пообщаться с публикой.

- Давайте вместе петь и танцевать! — призывал певец. Но, кажется, это было лишним — туляки и без этого с самой первой песни начали танцевать и подпевать артисту.

Исполнил Дима и новые хиты в стиле 90-х — «Про белые розы» и «Полуночное такси». Они уже успели полюбиться поклонникам творчества певца. Кстати, ретро-песни сейчас очень популярны среди артистов. Мода на 90-е возвращается!

Почти два часа музыки сопровождались крутым световым шоу и яркими спецэффектами. Туляки очень тепло приняли Диму Билана.

- Честно сказать, вы очень горячие! Спасибо за такой прием, — поблагодарил тульскую публику певец.

Драйвовые песни перемешались с романтическими. В какой-то момент настало время для лирической музыки. Дима Билан настолько чувственно исполнил старенькую песню «Не отрекаются любя», что на глаза навернулись слезы, а по телу побежали мурашки. Каждое слово заставило прочувствовать те переживания, которые пытался передать певец. Определенно тульский зритель вспомнил под эту песню что-то свое, сокровенное.

А потом Дима резко оборвал это грустное настроение, исполнив ритмичную «Молнию» и «Ночного хулигана».

- Тула! Спасибо за вашу энергию и за наше единение! — написал после концерта Дима Билан на своей страничке в инстаграме.

Ксения Вронская:

- Я пришла на концерт, потому что с детства люблю песни Димы Билана. Сегодня больше всего ждала трек «Про белые розы». Стиль 90-х сейчас очень модный, Дима попал в волну. Все поют ретро-песни, а он записал такой хит. Концерт супер! Эмоциональный, профессиональный, просто мурашки по коже!

Юлия Кораблина:

- Мы с коллегами пришли на концерт по бесплатным билетам от своей организации. Хотела получить заряд хорошего настроения, эмоциональный всплеск. Концерт замечательный, очень понравился. Хороший звук, несмотря на то, что площадка не совсем приспособлена для этого. Очень ждала песню «Про белые розы»!

Наталья Старостина:

- Пришла на концерт с родственницей. Мне нравится шоу с живым звуком, а в наше время это большая редкость. Поп-исполнители часто выступают под фонограмму. А что меня удивило, что кроме живого вокала с Димой Биланом выступают музыканты, которые тоже играют вживую. Певец зажег зал! Танцевали все!

из досье myslo

Дима Билан (имя при рождении и до июня 2008 года — Виктор Николаевич Белан) — певец, композитор, актер.

Родился 24 декабря 1981 года в пос. Московский (Карачаево-Черкесская республика).

Не женат.

Дважды представлял Россию на конкурсе «Евровидение»: в 2006 году с песней Never let you go занял второе место, в 2008 году с песней Believe me — первое.

Рекордсмен по количеству наград MTV Russia Music Awards (RMA). Дима Билан — обладатель десяти таких наград.

Заслуженный артист РФ (2018 г.), Кабардино-Балкарии (2006 г.), заслуженный артист Чечни (2007 г.) заслуженный артист Ингушетии (2007 г.), народный артист Кабардино-Балкарии (2008 г.).

Мужчина года (по версии журнала Glamour в 2006 и 2009 годах).

В 2016 году снялся в фильме «Герой».

По результатам 2017 года занял пятое место в рейтинге журнала «Forbes» среди российских знаменитостей. Его доход составил 6 млн долларов.