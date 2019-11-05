Арсенал-Краснодар
На Центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 17 тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» футбольный клуб «Краснодар» из г. Краснодара.
Стоимость: по билетам для взрослых — от 200 рублей, для детей (до 14 лет) — от 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
24 ноября 2019, воскресенье
16:30
3 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
22 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
17 декабря, вторник 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽
24 - 29 ноября
₽ Билеты: 100-300 ₽
8 декабря, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
7 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽