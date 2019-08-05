Пигмалион
В Городском концертном зале будет показан спектакль в стиле роман-приключение по мотивам пьесы Бернарда Шоу.
Автор — Бернард Шоу
Перевод — Полина Мелкова
Режиссер — Роман Самгин
Художник-сценограф — Максим Обрезков
Олеся Железняк
Александр Галибин
Лариса Голубкина / Светлана Немоляева / Наталья Егорова
Сергей Степанченко / Алексей Маклаков
Алексей Веселкин / Олег Кассин
Сергей Быстров / Евгений Дакот
Ольга Лапшина
Екатерина Дурова
Марина Кондратьева
Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут
Историю об Элизе Дуллитл, превратившейся из цветочницы в леди, можно назвать одной из самых знаменитых в истории мировой литературы и театра. За сто лет (а пьеса написана в 1913 году) «Пигмалион» был поставлен в Англии, Германии, Дании, Швеции, США, Индии… только в России — больше ста постановок.
В пьесе Бернарда Шоу каждый найдет свое: превращение вульгарной, уличной девицы в светскую барышню; историю любви или не любви; размышление о том, как может человек меняться в новой для себя среде; ироничное изображение светского общества.
Стоит увидеть, как вульгарная, резкая, безграмотная цветочница перерождается в изысканную светскую леди!