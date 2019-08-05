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Пигмалион

Пигмалион

В Городском концертном зале будет показан спектакль в стиле роман-приключение по мотивам пьесы Бернарда Шоу.

Автор — Бернард Шоу
Перевод — Полина Мелкова
Режиссер — Роман Самгин
Художник-сценограф — Максим Обрезков
Олеся Железняк
Александр Галибин
Лариса Голубкина / Светлана Немоляева / Наталья Егорова
Сергей Степанченко / Алексей Маклаков
Алексей Веселкин / Олег Кассин
Сергей Быстров / Евгений Дакот
Ольга Лапшина
Екатерина Дурова
Марина Кондратьева

Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут



Историю об Элизе Дуллитл, превратившейся из цветочницы в леди, можно назвать одной из самых знаменитых в истории мировой литературы и театра. За сто лет (а пьеса написана в 1913 году) «Пигмалион» был поставлен в Англии, Германии, Дании, Швеции, США, Индии… только в России — больше ста постановок.

В пьесе Бернарда Шоу каждый найдет свое: превращение вульгарной, уличной девицы в светскую барышню; историю любви или не любви; размышление о том, как может человек меняться в новой для себя среде; ироничное изображение светского общества.

Стоит увидеть, как вульгарная, резкая, безграмотная цветочница перерождается в изысканную светскую леди!

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
22 ноября 2019, пятница
18:30
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Касса
CATHARSIS
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1 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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