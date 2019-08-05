В Городском концертном зале будет показан спектакль в стиле роман-приключение по мотивам пьесы Бернарда Шоу.

Автор — Бернард Шоу

Перевод — Полина Мелкова

Режиссер — Роман Самгин

Художник-сценограф — Максим Обрезков

Олеся Железняк

Александр Галибин

Лариса Голубкина / Светлана Немоляева / Наталья Егорова

Сергей Степанченко / Алексей Маклаков

Алексей Веселкин / Олег Кассин

Сергей Быстров / Евгений Дакот

Ольга Лапшина

Екатерина Дурова

Марина Кондратьева



Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут





Историю об Элизе Дуллитл, превратившейся из цветочницы в леди, можно назвать одной из самых знаменитых в истории мировой литературы и театра. За сто лет (а пьеса написана в 1913 году) «Пигмалион» был поставлен в Англии, Германии, Дании, Швеции, США, Индии… только в России — больше ста постановок.

В пьесе Бернарда Шоу каждый найдет свое: превращение вульгарной, уличной девицы в светскую барышню; историю любви или не любви; размышление о том, как может человек меняться в новой для себя среде; ироничное изображение светского общества.

Стоит увидеть, как вульгарная, резкая, безграмотная цветочница перерождается в изысканную светскую леди!