Grand Prix Tula
Мужчины и женщины в выступят в 21 спортивной категории. Участники продемонстрируют свои достижения и поборются за награды.
В фойе будет работать выставка спортивных товаров и услуг.
Стоимость: 400 р.
Где и когда?
Тула, улица Металлургов, 22
23 ноября 2019, суббота
13:00
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 340-935 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
28 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
25 - 28 ноября
₽ Билеты: 590 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽