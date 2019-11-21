Grand Prix Tula

В ДК Металлургов пройдет третий турнир осеннего сезона по бодибилдингу. На соревнованиях соберутся самые атлетичные спортсмены Тулы и области.

Мужчины и женщины в выступят в 21 спортивной категории. Участники продемонстрируют свои достижения и поборются за награды.

В фойе будет работать выставка спортивных товаров и услуг.

Стоимость: 400 р.