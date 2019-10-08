На сцене Backstage выступит один из самых ярких и любимых панк-рок коллективов страны группа «Тараканы!». Музыканты представят программу своих хитов «Лучшие из лучших».

История Тараканов! — это более 15 студийных альбомов, бесчисленное количество синглов, более 30 видеоклипов, первые места в радийных хит-парадах, а также необъятная концертная география, которая простирается по всей территории России, ближнему и дальнему зарубежью.

Как бы ни трансформировалась исполнительская манера «Тараканов!», от дерзкого динамичного панк-рока, вдохновлённого творчеством Sex Pistols и Ramones, до калифорнийского поп-панка, на российской рок-сцене группа всегда имела свой неповторимый стиль и огромное количество преданных слушателей всех социальных прослоек и возрастов.

Живые выступления «Тараканов!» — это неизменно плещущая через край энергия, это юность и искренность, это огромный заряд бодрости. Ведь именно такой и должна быть настоящая рок-музыка!