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Тараканы!

Тараканы!

На сцене Backstage выступит один из самых ярких и любимых панк-рок коллективов страны группа «Тараканы!». Музыканты представят программу своих хитов «Лучшие из лучших».

История Тараканов! — это более 15 студийных альбомов, бесчисленное количество синглов, более 30 видеоклипов, первые места в радийных хит-парадах, а также необъятная концертная география, которая простирается по всей территории России, ближнему и дальнему зарубежью.

Как бы ни трансформировалась исполнительская манера «Тараканов!», от дерзкого динамичного панк-рока, вдохновлённого творчеством Sex Pistols и Ramones, до калифорнийского поп-панка, на российской рок-сцене группа всегда имела свой неповторимый стиль и огромное количество преданных слушателей всех социальных прослоек и возрастов.

Живые выступления «Тараканов!» — это неизменно плещущая через край энергия, это юность и искренность, это огромный заряд бодрости. Ведь именно такой и должна быть настоящая рок-музыка!

 

 

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
23 ноября 2019, суббота
19:00
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Касса
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
Купить билет
15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
А. Борисов и Modern Feelings (Финляндия)
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23 ноября, суббота 21:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Трофим
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5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Summit
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28 декабря, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 340-935 ₽
Жека (Евгений Григорьев)
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3 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Чёрный вторник
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
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