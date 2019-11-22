Чемпионат ползунков и бегунков
В Атриуме Тульского кремля пройдет ежегодный семейный фестиваль главным событием которого станет чемпионат ползунков и бегунков. Юные участники будут соревноваться по скорости ползания, а самые быстрые получат грамоты и памятные призы. Для участия с чемпионате необходимо заполнить заявку по специальной форме.
Также в программе:
- Фотозоны и выставка
- Личные консультации по поддержке материнства и детства в нашем регионе от различных служб
- Мастер-классы
- Семейные интерактивы
- Фотовыставка конкурса «Тульская семья»
- Финал конкурса «Супермама 2019» (организатор конкурса — ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи»)
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Кремль
23 ноября 2019, суббота
11:00
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
23 ноября, суббота 21:00
₽ Билеты: 300 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 340-935 ₽
3 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽