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Чемпионат ползунков и бегунков

Чемпионат ползунков и бегунков

В Атриуме Тульского кремля пройдет ежегодный семейный фестиваль главным событием которого станет чемпионат ползунков и бегунков. Юные участники будут соревноваться по скорости ползания, а самые быстрые получат грамоты и памятные призы. Для участия с чемпионате необходимо заполнить заявку по специальной форме.

Также в программе:

  • Фотозоны и выставка
  • Личные консультации по поддержке материнства и детства в нашем регионе от различных служб
  • Мастер-классы
  • Семейные интерактивы
  • Фотовыставка конкурса «Тульская семья»
  • Финал конкурса «Супермама 2019» (организатор конкурса — ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи»)

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
23 ноября 2019, суббота
11:00
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−1
Касса
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
Купить билет
15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
А. Борисов и Modern Feelings (Финляндия)
Купить билет
23 ноября, суббота 21:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Трофим
Купить билет
5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Summit
Купить билет
28 декабря, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 340-935 ₽
Жека (Евгений Григорьев)
Купить билет
3 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Чёрный вторник
Купить билет
21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
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