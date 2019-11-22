В Атриуме Тульского кремля пройдет ежегодный семейный фестиваль главным событием которого станет чемпионат ползунков и бегунков. Юные участники будут соревноваться по скорости ползания, а самые быстрые получат грамоты и памятные призы. Для участия с чемпионате необходимо заполнить заявку по специальной форме.

Также в программе:

Фотозоны и выставка

Личные консультации по поддержке материнства и детства в нашем регионе от различных служб

Мастер-классы

Семейные интерактивы

Фотовыставка конкурса «Тульская семья»

Финал конкурса «Супермама 2019» (организатор конкурса — ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи»)

Вход свободный.