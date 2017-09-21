На сцене Harat's pub выступит группа Vespercellos — первый в мире коллектив, исполняющий русский рок на виолончелях. На концерте вы услышите лучшие хиты русского рока: «Гражданская Оборона», «Кино», «Алиса», «ДДТ», «Сплин», «Ария», «Король и Шут», «LUMEN», «Смысловые галлюцинации», «Тараканы!», «Агата Кристи», «Монгол Шуудан».

Концерты Vespercellos наполнены дерзкой энергетикой, рок-н-роллом и безумством на сцене и в зале. Если хочешь понять смысл, слушай музыку, а не слова.

БРОНЬ СТОЛОВ — 525 — 025

Вход свободный.