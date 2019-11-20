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Пряничные кошки, XIV сезон

Пряничные кошки, XIV сезон

В торговом центре «РИО» пройдет двухдневная выставка кошек, организованная клубом любителей кошек «Микс». В оба выставочных дня будут показаны ринги взрослых и молодых и монопородные шоу.

Стоимость: взрослые — 150 р., дети- 100 р.

 

 

Где и когда?
РИО, торгово-развлекательный центр
Тула, улица Пролетарская, 22а
23 ноября 2019, суббота
11:00
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24 ноября 2019, воскресенье
11:00
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