Пряничные кошки, XIV сезон

В торговом центре «РИО» пройдет двухдневная выставка кошек, организованная клубом любителей кошек «Микс». В оба выставочных дня будут показаны ринги взрослых и молодых и монопородные шоу.

Стоимость: взрослые — 150 р., дети- 100 р.