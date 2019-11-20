Пряничные кошки, XIV сезон
В торговом центре «РИО» пройдет двухдневная выставка кошек, организованная клубом любителей кошек «Микс». В оба выставочных дня будут показаны ринги взрослых и молодых и монопородные шоу.
Стоимость: взрослые — 150 р., дети- 100 р.
Где и когда?
Тула, улица Пролетарская, 22а
23 ноября 2019, суббота
11:00
24 ноября 2019, воскресенье
11:00
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 340-935 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
28 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
25 - 28 ноября
₽ Билеты: 590 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽