«Нано-Дент»: 5 правил хорошей стоматологии

Фото Светланы Колосковой.

Когда беспокоит острая зубная боль, времени на выбор стоматолога уже нет. Но лучше такую ситуацию предотвратить, чем потом терпеть и мучиться. С «Нано-Дент» легко заботиться о здоровье полости рта.

Даже если вас ничего не беспокоит – это не значит, что не нужно обращаться к врачу. Об этом вам скажет любой медик. Проблемы с зубами начинаются с микропроцессов, которые на начальном этапе легко устраняются без сложных манипуляций.

Регулярные плановые визиты позволяют вовремя выявить проблемы и предотвратить осложнения. Чистка ротовой полости, оценка прикуса, пародонтологическое обследование, нанесение фторида в целях профилактики позволяют избежать дорогостоящих процедур в будущем. После пройденного лечения составляется график дальнейших посещений и сообщается о сроках следующего осмотра.

Руководитель «Нано-Дент» Шамиль Шахмарданов рассказал о пяти правилах хорошей стоматологической клиники.

Правило 1. Стоматологическая клиника начинается с улицы. Аккуратная территория, вывеска и парковка для пациентов. Именно так и встречает своих пациентов «Нано-Дент». Здесь заботятся о чистоте, поэтому сразу у входа для всех входящих имеются бахилы. Внутри уютно и ничего лишнего. Для посетителей – удобный диван недалеко от ресепшена.

Клиника «Нано-Дент» появилась в Туле в 2013 году, успешно прошла плановую проверку, подтвердившую качество оказываемых услуг. Здесь оказывают терапевтическую помощь и проводят протезирование. Современные материалы гарантируют достойный результат.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Правило 2. В кабинетах чистота и порядок – это первое, на что должен обратить внимание пациент любой стоматологической клиники. Для «Нано-Дент» соблюдение всех санитарных норм – непреложное требование.

– Для кабинета температура +21...+24 °C – это не только комфортная температура для пациента, но и залог качественной работы, – рассказывает Шамиль Шахмарданов. – Если она ниже, то фотокомпозиты теряют пластичность и хуже крепятся к твердым зубным тканям. Если же в кабинете будет теплее, то усилится текучесть материала, что усложнит его пластическую обработку и может стать причиной появления трещин на поставленных пломбах.

Не менее важно освещение. Композиционные материалы, которые используют современные стоматологические кабинеты, в том числе и в нашей клинике, отличаются повышенной чувствительностью к свету. Именно поэтому свет в кабинете должен быть рассеянным, бестеневым.

Обработка инструментов — это обязательная процедура в любом стоматологическом кабинете. Стерильный набор инструментов должны доставать из стерилизатора в присутствии пациента.

Правило 3. Ответственная клиника никогда не предлагает экспресс-режим оказания помощи. Для полноценного лечения, соответствующего всем мировым стандартам, требуется порой немало времени.

– Врач внимательно осматривает ротовую полость, выявляет проблемный участок, уточняет, есть ли аллергические реакции, при необходимости делает снимок и уже после составляет план лечения, – поясняет главный врач клиники «Нано-Дент». – Мы оказываем помощь любым взрослым пациентам, в том числе беременным женщинам. Если необходимо обезболивание, то у нас есть препараты, которые можно использовать будущим мамам, – они абсолютно безвредны.

При протезировании, как и при лечении зубов, спешка ни к чему. От строгого выполнения всех этапов работы напрямую зависит здоровье и долговечность зуба. Если говорить о самой часто выполняемой услуге – пломбировании зуба, то пломба должна по максимуму восстанавливать природную анатомию зуба. Важно, чтобы и канал был запломбирован целиком. Проверить это можно с помощью рентгена: врач показывает пациенту снимки, полученные в процессе лечения, и четко разъясняет, каким образом производилось пломбирование канала.

Правило 4. Взаимопонимание пациента и врача – половина успеха. Хороший стоматолог всегда расскажет, что необходимо сделать, какие есть варианты лечения, и объяснит, каковы могут быть последствия. Также он всегда даст совет, как правильно ухаживать за полостью рта.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Правило 5. Наличие гарантии – показатель ответственности клиники. Причем чем она больше, тем с большей ответственностью врач подходит к своей работе.

«Нано-Дент» несет ответственность за результат своей работы и предоставляет гарантию на все виды услуг. На пломбирование и протезирование она стандартно составляет один год.

Стоматологический кабинет «Нано-Дент»

Тула, ул. Вильямса, 26.

+7 930 899-03-13 ,

+7 4872 79-03-13

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