Матчи Евразийской лиги по баскетболу
В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут матчи Евразийской лиги по баскетболу. Тульский баскетбольный клуб сразится с лидерами чемпионата Армении командой «Арагац» и «Урарту».
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
23 ноября 2019, суббота
17:00
26 ноября 2019, вторник
19:00
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 340-935 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
28 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
25 - 28 ноября
₽ Билеты: 590 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽