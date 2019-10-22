Аббатство Даунтон

Страна: Великобритания, 2019

Премьера: в РФ 21.11.2019

Режиссер: Майкл Энглер

Актеры: Мишель Докери, Мэттью Гуд, Таппенс Мидлтон, Мэгги Смит, Элизабет МакГоверн, Лаура Кармайкл, Аллен Лич, Джоанн Фроггатт, Имелда Стонтон, Ракель Кэссиди

Жанр: драма

Продолжительноcть: 122 мин

Сбор в мире: $12 200 000,00

История взлетов и падений семьи английских аристократов Кроули и их слуг, которые живут в богатом родовом поместье Даунтон. Жизнь господ и прислуги меняется в результате домашних интриг и роковых потрясений начала ХХ века. На основе культового исторического сериала.