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Аббатство Даунтон

Аббатство Даунтон

Страна:
Великобритания, 2019
 
Премьера:
в РФ 21.11.2019
 
Режиссер:
Майкл Энглер
  
Актеры:
Мишель Докери, Мэттью Гуд, Таппенс Мидлтон, Мэгги Смит, Элизабет МакГоверн, Лаура Кармайкл, Аллен Лич, Джоанн Фроггатт, Имелда Стонтон, Ракель Кэссиди
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
122 мин
  
Сбор в мире:
$12 200 000,00
 

История взлетов и падений семьи английских аристократов Кроули и их слуг, которые живут в богатом родовом поместье Даунтон. Жизнь господ и прислуги меняется в результате домашних интриг и роковых потрясений начала ХХ века. На основе культового исторического сериала.

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Сегодня
10:20 Киносити
18:25 Киносити
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:20 Киносити
16:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25 Киносити
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
00:15 Киносити
23 ноября, суббота
10:20 Киносити
13:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25 Киносити
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:15 Киносити
02:30 Киносити
24 ноября, воскресенье
10:20 Киносити
13:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25 Киносити
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:15 Киносити
02:30 Киносити
25 ноября, понедельник
10:20 Киносити
16:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25 Киносити
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:15 Киносити
26 ноября, вторник
10:20 Киносити
18:25 Киносити
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:15 Киносити
27 ноября, среда
10:20 Киносити
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25 Киносити
21:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
28 ноября, четверг
00:15 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Конкурс юных вокалистов
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1 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 880 ₽
Summit
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28 декабря, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-1100 ₽
Чёрный вторник
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
«Мастер» при участии М. Серышева
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8 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Ольга Бузова
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30 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
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15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
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