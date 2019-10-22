Аббатство Даунтон
Страна:
Великобритания, 2019
Премьера:
в РФ 21.11.2019
Режиссер:
Майкл Энглер
Актеры:
Мишель Докери, Мэттью Гуд, Таппенс Мидлтон, Мэгги Смит, Элизабет МакГоверн, Лаура Кармайкл, Аллен Лич, Джоанн Фроггатт, Имелда Стонтон, Ракель Кэссиди
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
122 мин
Сбор в мире:
$12 200 000,00
История взлетов и падений семьи английских аристократов Кроули и их слуг, которые живут в богатом родовом поместье Даунтон. Жизнь господ и прислуги меняется в результате домашних интриг и роковых потрясений начала ХХ века. На основе культового исторического сериала.
Сегодня
|10:20
|Киносити
|18:25
|Киносити
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:20
|Киносити
|16:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:25
|Киносити
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Киносити
|00:15
|Киносити
23 ноября, суббота
|10:20
|Киносити
|13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:25
|Киносити
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:15
|Киносити
|02:30
|Киносити
24 ноября, воскресенье
|10:20
|Киносити
|13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:25
|Киносити
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:15
|Киносити
|02:30
|Киносити
25 ноября, понедельник
|10:20
|Киносити
|16:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:25
|Киносити
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:15
|Киносити
26 ноября, вторник
|10:20
|Киносити
|18:25
|Киносити
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:15
|Киносити
27 ноября, среда
|10:20
|Киносити
|18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:25
|Киносити
|21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Киносити
28 ноября, четверг
|00:15
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
10:20
18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
23:25
Завтра
|Киносити
|
10:20
18:25
00:10
00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:15
21:00
23:25
23 ноября, суббота
|Киносити
|
10:20
18:25
00:15
02:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:40
21:00
24 ноября, воскресенье
|Киносити
|
10:20
18:25
00:15
02:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:40
16:15
21:00
23:25
25 ноября, понедельник
|Киносити
|
10:20
18:25
00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:15
21:00
23:25
26 ноября, вторник
|Киносити
|
10:20
18:25
00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
23:25
27 ноября, среда
|Киносити
|
10:20
18:25
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
21:45
28 ноября, четверг
|Киносити
|
00:15
1 декабря
₽ Билеты: 880 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-1100 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
8 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
30 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽