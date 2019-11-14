24 ноября в Лектории библиотеки «Октавы» пройдет мастер-класс по коммерческой иллюстрации от Международной арт-школы Fantasy Room. На занятие приглашаются как опытные, так и начинающие иллюстраторы.



На воркшопе участники смогут попробовать себя в разных жанрах коммерческой иллюстрации и узнать, как создается визуал для свадебного приглашения, картинка для меню ресторана, настенная роспись, книжная иллюстрация и многое другое. Ведущая мастер-класса Ирина Солярис также расскажет, как начать строить свое портфолио иллюстратора, как выбрать степень стилизации, сюжет и цветовую гамму для рисунков. Еще желающие научатся создавать гиперреалистичные обманки, стилизованные линейные и акварельные рисунки.



Грамотная коммерческая иллюстрация строится на контрастах, как художественных, так и смысловых контрастах форм и цветов. Действительно интересные и цепляющие работы получаются тогда, когда идея решена не в лоб, а перевернута с ног на голову. В коммерческой иллюстрации приветствуется «заигрывание» с неожиданными ракурсами и с воздушной перспективой. Это дает дополнительный эффект зрелищности, способный без проблем зацепить внимание зрителя.