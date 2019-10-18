Выходные в Туле: 18-20 октября

На выходных вас ждет очень много музыки, несколько выставок животных, праздник байкеров и немного мужского стриптиза в театре.

Концерты

Когда: 20 октября, воскресенье, 20.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 1200 р.

20 октября на сцене Concert Hall выступит молодой хип-хоп-артист Lizer. Музыкант представит свой новый альбом. Артист стал широко известен благодаря своему youtube-каналу, где он выкладывает свои новые песни. Lizer создает музыку в модном стиле кибер-рэп (к этому же направлению относятся PHARAOH и Boulevard Depo).

Когда:19 октября, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 800 р. + бронирование стола. Выбрать и оплатить стол можно в пабе. Подробности по тел. 525 — 025

Вряд ли найдутся те, кто никогда не слышал альтернатив-поп-боевики «Убили негра», «Таблетка», развеселую «Мама Зузу», душещипательную «Куба», циничный «Случай в Макдональдсе», армянско-железнодорожный «Москва-Махачкала», анархически-разухабистый «Котовский», финансово-философский «1000000 USD». Легендарные музыканты приедут в Тулу, чтобы отметить свое 20-летие в эфире. Шоу этих ребят поднимает настроение всем без исключения — это лучший из легальных антидепрессантов.

Когда: 19 октября, суббота, 17.00

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 450−650 р.

Классический гитарный дуэт, состоящий из французского музыканта Филиппа Вилла и победительницы 17-го международного гитарного конкурса Иль де Ре Анастасии Максимкиной.

Музыканты представят программу под названием «Воспоминание об Испании и России», которая посвящена Исааку Альбенису и Сергею Рудневу.

Филипп Вилла и дуэт «Cantiga» играют исключительно на струнах Savarez: Corum, Cantiga и Premium.

Когда: 18 октября, пятница, 20.00

Где: Backstage club, г. Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: 700 р.

На сцене рок-клуба M2 пройдет электрический сольный концерт латин-рок-группы Lascala. Музыканты представят свой четвертый полноформатный альбом c ярким и говорящим именем AGONIA.

Когда: 19 октября, суббота, 20.00

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85

Цена: в день концерта - 600 р.

В «ИКС баре» на территории «Ликерки Лофт» выступит культовый петербургский музыкант Вадим Курылёв. Музыкант является основателем, автором песен, фронтменом группы ЭлектропартиZаны.

У него свое, крайне самобытное, представление о музыке и поэзии, он бесконечно свободен, он выходит за рамки любых ограничений. Ему удается сохранять баланс между протестным духом рок-н-ролла и желанием истинного художника сделать этот мир лучше.

Когда: 20 октября, воскресенье, 18.00

Где: храм Святых Апостолов Петра и Павла, Тула, улица Льва Толстого, 85

Цена: 400 р.

В католическом храме Святых Апостолов Петра и Павла состоится органный концерт лауреата всероссийских конкурсов Михаила Каталикова.

В программе: К. Сен-Санс, С. Франк, А. Гильман, Э. Григ, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, А. Риттер, П. Чайковский, В. Каратыгин.

Михаил Каталиков — исполнитель самой разной музыки — от эпохи барокко и классицизма до музыки современных композиторов. По первому образованию математик.

Когда: 20 октября, воскресенье, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1000−2400 р.

На сцене Городского концертного зала выступит исполнитель легендарного хита «Фантазер» Ярослав Евдокимов. Музыкант исполнит и другие свои ретро-хиты. Его песни были шлягерами еще в 80-х годах, а искреннее исполнение и великолепный чарующий голос Ярослава обворожил прекрасную половину человечества. Подарите родным 2 часа приятных воспоминаний!

События

Когда: 19 октября, 14.23 - старт мотоколонны от площади Ленина, 15.00 — развлекательная программа в парке «Патриот».

Где: площадь Ленина, парк «Патриот», Восточный обвод (напротив Суворовского училища), Тула.

Вход свободный.

На территории парка «Патриот» состоится общегородское закрытие мотосезона. Традиционный мотопробег стартует от площади Ленина и проследует по проспекту Ленина, ул. Рязанской и Восточному обводу до парка «Патриот». После гостей ждет чаепитие и концерт тульских исполнителей.

Когда: 19 октября 2019, суббота, 10.00−19.00. Полная программа по ссылке.

Где: Тульские древности, музейно-выставочный центр, Тула, проспект Ленина, 47.

Цена: 200 рублей, дети до 16 лет — 150 рублей, мастер-классы оплачиваются отдельно по 200 р. с человека.





В этом году музейный комплекс отмечает сразу две даты: 23-летие музея-заповедника «Куликово поле» и 20-летие экспозиции «Секреты тульских мастеров» в музее «Тульские древности».

Основные празднования пройдут 19 октября в музее «Тульские древности». Гостей ждут новые выставки, презентация всего, что появится в музее на территории Музейного квартала, праздничный концерт и дегустация фирменных блюд Куликова поля.

Но это далеко не все. Празднования продлятся до конца месяца. В эти дни гостей ждут интересные выставки и встречи с тульскими ремесленниками.

А еще 19 октября музей «Куликово Поле» в селе Монастырщино приглашает на ежегодную посадку деревьев в честь героев Куликовской битвы. Этой осенью в акции «Зеленая дубрава» примут участие не только гости, но и специалисты по экологии. Регистрация стартует в 10.00, начало посадки в 12.00.

Когда: 19−20 октября, суббота-воскресенье, 10.00

Где: «Макси», торгово-развлекательный центр

Тула, Пролетарская ул., 2

Вход свободный.

19 и 20 октября в ТРЦ «Макси» состоится третий дизайн-маркет, где можно выбрать интересные товары ручной работы.

Гостей ждет:

ярмарка подарков

шоу-программа

цирковая фотозона

зона красоты

сюрпризы и подарки

Театр

Когда: 19 октября, суббота, 18.00, 27 октября, воскресенье, 18.00

Где: Новомосковский филиал академического театра драмы им. Горького, Новомосковск, ул. Октябрьская, 21.

Цена: 300−400 р.

В Новомосковском филиале театра драмы представят премьерную комедию от авторов сценариев к фильмам Леонида Гайдая — «Операция Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» Якова Костюковского и Мориса Слободского. Действие спектакля погружает в атмосферу Древней Греции, где живет знаменитый учёный и философ Пифагор. Он красив, умён, но одновременно угрюм и заносчив и в людях ценит сочетание ума и силы. Молодая спартанка Клео приезжает на Самос с тайной целью познакомиться с Пифагором. Увидев своего кумира, Клео с первого взгляда влюбляется в него и, чтобы быть ближе к философу, девушка переодевается в юношу и уговаривает Пифагора взять её в ученики…

Когда: 18 октября, пятница, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: от 1000 р.

Городском концертном зале состоится премьера спектакля о необычном способе заработка бывших работников металлургического завода.

Шестеро друзей коротают время в баре. Металлургический завод закрыт. Город маленький — работы нет. В местной газете объявление — приезжает группа мужского стриптиза, на выступления которого дамы раскупают билеты по цене семейного бюджета. Выясняется, что жена одного из друзей уже ходила с подругами смотреть на других парней… за деньги. Что делать?

Металлурги в городе не нужны, нужны стриптизёры! Спрос рождает предложение. В голову приходит бредовая идея — сделать своё шоу и заработать кучу денег. Но решиться на такой подвиг непросто.

Когда: 18 октября, пятница, 11.00

Где: Тульский государственный театр кукол, Тула, улица Советская, 62

Цена: подробности по тел. +7 (4872) 36-40-19







В кукольном театре пройдет спектакль «Мой папа — птиц» театрального коллектива из Бреста. Посвящается тем, кто верит в свою мечту и идет наперекор стихии.

По сюжету в доме № 12 по Жаворонковой улице происходят странные вещи. Папа девочки Лиззи готовится к Всемирному конкурсу летунов. Но все окружающие не верят в способность человека летать и настроены к папе очень критически. Даже родные и близкие не могут поверить, что на самодельных крыльях человек может подняться в воздух и лететь.

Как заставить человечество поверить в мечту одного человека? Только победить на конкурсе летунов!

Выставки

Когда: 18-20 октября, пятница-воскресенье, 10.00

Где: РИО, торгово-развлекательный центр, Тула, улица Пролетарская, 22а

Цена: уточните по тел.: 8(987) 300-41-61.

На втором этаже торгово-развлекательного центра «РИО» откроется уникальная выставка собак DoggyLand. Посетители увидят множество самых милых и удивительных собак. На выставке представлено 20 декоративных пород со всего света. Собачки с удовольствием поиграют с вами в догонялки, попозируют для фото и примут угощение из рук!

Когда: 19 октября, суббота, 11.00

Где: Центр культуры и досуга, МУ, Тула, улица Металлургов, 22

Цена: взрослые -200 р., дети — 150 р.

В ДК металлургов пройдет масштабная выставка кошек в честь 25-летия международной фелинологической ассоциации. На выставке соберутся лучшие представители кошачьих пород со всего мира.

Гостей ждет Европейский Бэст ин Шоу в пяти породных группах, увлекательное шоу кошек одного окраса, аквагрим и сертификаты на приобретение котенка из клуба «Конфетти».

Когда: 19 октября 2019, суббота, 11.00

Где: К25, Тула, ул. Вяземская, 10

Вход свободный.

Здесь пройдут сразу две выставки собак. На мероприятие будут привезены лучшие представители всех пород из Тульской области и других уголков нашей страны. Выставки организованы кинологическими клубами «Гардиан» и «Арсенал».

Когда: 18-20 октября, пятница - воскресенье

Где: Тульский музей изобразительных искусств, Тула, улица Ф. Энгельса, 64

Цена: взрослые посетители - 200 руб., пенсионеры РФ - 100 руб., студенты (очная форма обучения) - 100 руб., до 16 лет - бесплатно.



Туляки увидят коллекцию Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой . В нее входят около 200 изделий конца XIII века и работы современных мастеров.

Особое место в экспозиции занимают вазы, чаши, кубки и украшения, выполненные дагестанскими ювелирами XX века. Также представлены шерстяные ковры ручной работы XIX — первой половины XX века, керамика и чеканные изделия. Кроме того, гости музея увидят графические работы представителя известного княжеского рода, художника-любителя, исследователя искусства, вице-президента Императорской академии художеств князя Григория Гагарина. Эти рисунки выполнены на Кавказе в середине XIX века.

Спорт

Когда: 20 октября, воскресенье, 16.30

Где: "Арсенал", центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

Цена: по билетам для взрослых — от 200 рублей, для детей (до 14 лет) — от 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.





В эти выходные состоится игра 13 тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и футбольный клуб «Сочи» из Сочи.

Когда: 18-19 октября, пятница-суббота, 14.00

Где: "Металлург", спорткомплекс, Тула, улица Кутузова, 229.

Вход свободный.

В спорткомплексе «Металлург» пройдут межрегиональные соревнования по боксу класса «Б». Мероприятие посвящено памяти выдающегося тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены Центрального федерального округа.

Когда: 19 октября, суббота, 14.00.

Где: «Химик», стадион, Новомосковск, ул. Садовского, 52.

Вход по пригласительным, которые выдаются перед игрой.





На стадионе «Химик» состоится 19-я игра профессиональной футбольной лиги -2019/20. За победу сразятся новомосковский футбольный клуб «Химик-Арсенал» и команда «Рязань» из г. Рязани.

Когда: 18 октября 2019, пятница, 11.30. Регистрация участников с 11.00 до 11.30.

Где: Центр образования № 1 имени Героя России Горшкова Д. Е., Тула, ул. Вересаева, 10.

Вход свободный.

В Туле пройдут областные соревнования по Го. Спортсмены будут соревноваться в Го на форе по системе в 5 или 6 туров по правилам Кодекса Го, утвержденного Министерством спорта РФ.

Кино

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Когда: 19 октября, суббота, 18.00

Где: Дом Белявского, ТИАМ (Тульский историко-архитектурный музей).

г. Тула, проспект Ленина, 27.

Вход по предварительной регистрации.





В Доме Белявского пройдет показ фильма и дискуссия, во время которой можно будет пообщаться с автором идеи Олегом Яковлевым.

Документальный проект «Любимое место: Берлин», снятый весной 2018 года, – социокультурное исследование Берлина. В нем 40 жителей столицы Германии, приехавших из разных стран, — от Австралии до Канады, от Венесуэлы до Дании, — рассказывают на своих родных языках о любимых местах в городе и объясняют, почему выбрали именно их. Возраст и профессии героев различны, как и длительность их проживания в Берлине: от нескольких недель до нескольких лет.

Цена: от 140 р.

История знаменитой сказочной чародейки и юной принцессы Авроры продолжается спустя несколько лет. Аврора готовится принять трон, размышляя о том, готова ли она стать королевой. С ней связана сложными взаимоотношениями тёмная фея Малефисента, чьи чары способны наложить поистине чудовищные заклятия. Малефисента готова пойти на всё, чтобы защитить свой волшебный лес и всех магических существ, что там обитают, если вдруг им может угрожать какая-либо опасность от королевства.

Это редкий случай, когда Анджелина Джоли не только снялась в продолжении картины, но и выступила ее продюсером. Роль Авроры также исполнила повзрослевшая актриса Эль Фаннинг.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.