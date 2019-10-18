Выходные в Туле: 18-20 октября
На выходных вас ждет очень много музыки, несколько выставок животных, праздник байкеров и немного мужского стриптиза в театре.
Lizer
Когда: 20 октября, воскресенье, 20.00
Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70
Цена: 1200 р.
20 октября на сцене Concert Hall выступит молодой хип-хоп-артист Lizer. Музыкант представит свой новый альбом. Артист стал широко известен благодаря своему youtube-каналу, где он выкладывает свои новые песни. Lizer создает музыку в модном стиле кибер-рэп (к этому же направлению относятся PHARAOH и Boulevard Depo).
Запрещенные барабанщики
Когда:19 октября, суббота, 20.00
Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19
Цена: 800 р. + бронирование стола. Выбрать и оплатить стол можно в пабе. Подробности по тел. 525 — 025
Вряд ли найдутся те, кто никогда не слышал альтернатив-поп-боевики «Убили негра», «Таблетка», развеселую «Мама Зузу», душещипательную «Куба», циничный «Случай в Макдональдсе», армянско-железнодорожный «Москва-Махачкала», анархически-разухабистый «Котовский», финансово-философский «1000000 USD». Легендарные музыканты приедут в Тулу, чтобы отметить свое 20-летие в эфире. Шоу этих ребят поднимает настроение всем без исключения — это лучший из легальных антидепрессантов.
Cantiga
Когда: 19 октября, суббота, 17.00
Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского
Тула, проспект Ленина, 51
Цена: 450−650 р.
Классический гитарный дуэт, состоящий из французского музыканта Филиппа Вилла и победительницы 17-го международного гитарного конкурса Иль де Ре Анастасии Максимкиной.
Музыканты представят программу под названием «Воспоминание об Испании и России», которая посвящена Исааку Альбенису и Сергею Рудневу.
Филипп Вилла и дуэт «Cantiga» играют исключительно на струнах Savarez: Corum, Cantiga и Premium.
Lascala
Когда: 18 октября, пятница, 20.00
Где: Backstage club, г. Тула, ул. Демидовская, 179.
Цена: 700 р.
На сцене рок-клуба M2 пройдет электрический сольный концерт латин-рок-группы Lascala. Музыканты представят свой четвертый полноформатный альбом c ярким и говорящим именем AGONIA.
Вадим Курылёв
Когда: 19 октября, суббота, 20.00
Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85
Цена: в день концерта - 600 р.
В «ИКС баре» на территории «Ликерки Лофт» выступит культовый петербургский музыкант Вадим Курылёв. Музыкант является основателем, автором песен, фронтменом группы ЭлектропартиZаны.
У него свое, крайне самобытное, представление о музыке и поэзии, он бесконечно свободен, он выходит за рамки любых ограничений. Ему удается сохранять баланс между протестным духом рок-н-ролла и желанием истинного художника сделать этот мир лучше.
Михаил Каталиков. Органная музыка
Когда: 20 октября, воскресенье, 18.00
Где: храм Святых Апостолов Петра и Павла, Тула, улица Льва Толстого, 85
Цена: 400 р.
В католическом храме Святых Апостолов Петра и Павла состоится органный концерт лауреата всероссийских конкурсов Михаила Каталикова.
В программе: К. Сен-Санс, С. Франк, А. Гильман, Э. Григ, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, А. Риттер, П. Чайковский, В. Каратыгин.
Михаил Каталиков — исполнитель самой разной музыки — от эпохи барокко и классицизма до музыки современных композиторов. По первому образованию математик.
Ярослав Евдокимов
Когда: 20 октября, воскресенье, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 1000−2400 р.
На сцене Городского концертного зала выступит исполнитель легендарного хита «Фантазер» Ярослав Евдокимов. Музыкант исполнит и другие свои ретро-хиты. Его песни были шлягерами еще в 80-х годах, а искреннее исполнение и великолепный чарующий голос
Закрытие мотосезона
Когда: 19 октября, 14.23 - старт мотоколонны от площади Ленина, 15.00 — развлекательная программа в парке «Патриот».
Где: площадь Ленина, парк «Патриот», Восточный обвод (напротив Суворовского училища), Тула.
Вход свободный.
На территории парка «Патриот» состоится общегородское закрытие мотосезона. Традиционный мотопробег стартует от площади Ленина и проследует по проспекту Ленина, ул. Рязанской и Восточному обводу до парка «Патриот». После гостей ждет чаепитие и концерт тульских исполнителей.
День рождения музейного комплекса «Куликово Поле»
Когда: 19 октября 2019, суббота, 10.00−19.00. Полная программа по ссылке.
Где: Тульские древности, музейно-выставочный центр, Тула, проспект Ленина, 47.
Цена: 200 рублей, дети до 16 лет — 150 рублей, мастер-классы оплачиваются отдельно по 200 р. с человека.
В этом году музейный комплекс отмечает сразу две даты: 23-летие музея-заповедника «Куликово поле» и 20-летие экспозиции «Секреты тульских мастеров» в музее «Тульские древности».
Основные празднования пройдут 19 октября в музее «Тульские древности». Гостей ждут новые выставки, презентация всего, что появится в музее на территории Музейного квартала, праздничный концерт и дегустация фирменных блюд Куликова поля.
Но это далеко не все. Празднования продлятся до конца месяца. В эти дни гостей ждут интересные выставки и встречи с тульскими ремесленниками.
А еще 19 октября музей «Куликово Поле» в селе Монастырщино приглашает на ежегодную посадку деревьев в честь героев Куликовской битвы. Этой осенью в акции «Зеленая дубрава» примут участие не только гости, но и специалисты по экологии. Регистрация стартует в 10.00, начало посадки в 12.00.
Дизайн-маркет конфетти
Когда: 19−20 октября, суббота-воскресенье, 10.00
Где: «Макси», торгово-развлекательный центр
Тула, Пролетарская ул., 2
Вход свободный.
19 и 20 октября в ТРЦ «Макси» состоится третий дизайн-маркет, где можно выбрать интересные товары ручной работы.
Гостей ждет:
- ярмарка подарков
- шоу-программа
- цирковая фотозона
- зона красоты
- сюрпризы и подарки
«Теорема Пифагора, или Девушка ценой в четыре вола»
Когда: 19 октября, суббота, 18.00, 27 октября, воскресенье, 18.00
Где: Новомосковский филиал академического театра драмы им. Горького, Новомосковск, ул. Октябрьская, 21.
Цена: 300−400 р.
В Новомосковском филиале театра драмы представят премьерную комедию от авторов сценариев к фильмам Леонида Гайдая — «Операция Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» Якова Костюковского и Мориса Слободского. Действие спектакля погружает в атмосферу Древней Греции, где живет знаменитый учёный и философ Пифагор. Он красив, умён, но одновременно угрюм и заносчив и в людях ценит сочетание ума и силы. Молодая спартанка Клео приезжает на Самос с тайной целью познакомиться с Пифагором. Увидев своего кумира, Клео с первого взгляда влюбляется в него и, чтобы быть ближе к философу, девушка переодевается в юношу и уговаривает Пифагора взять её в ученики…
Ladies Night
Когда: 18 октября, пятница, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: от 1000 р.
Городском концертном зале состоится премьера спектакля о необычном способе заработка бывших работников металлургического завода.
Шестеро друзей коротают время в баре. Металлургический завод закрыт. Город маленький — работы нет. В местной газете объявление — приезжает группа мужского стриптиза, на выступления которого дамы раскупают билеты по цене семейного бюджета. Выясняется, что жена одного из друзей уже ходила с подругами смотреть на других парней… за деньги. Что делать?
Металлурги в городе не нужны, нужны стриптизёры! Спрос рождает предложение. В голову приходит бредовая идея — сделать своё шоу и заработать кучу денег. Но решиться на такой подвиг непросто.
Мой папа-птиц
Когда: 18 октября, пятница, 11.00
Где: Тульский государственный театр кукол, Тула, улица Советская, 62
Цена: подробности по тел. +7 (4872) 36-40-19
В кукольном театре пройдет спектакль «Мой папа — птиц» театрального коллектива из Бреста. Посвящается тем, кто верит в свою мечту и идет наперекор стихии.
По сюжету в доме № 12 по Жаворонковой улице происходят странные вещи. Папа девочки Лиззи готовится к Всемирному конкурсу летунов. Но все окружающие не верят в способность человека летать и настроены к папе очень критически. Даже родные и близкие не могут поверить, что на самодельных крыльях человек может подняться в воздух и лететь.
Как заставить человечество поверить в мечту одного человека? Только победить на конкурсе летунов!
Doggy Land
Когда: 18-20 октября, пятница-воскресенье, 10.00
Где: РИО, торгово-развлекательный центр, Тула, улица Пролетарская, 22а
Цена: уточните по тел.: 8(987) 300-41-61.
На втором этаже торгово-развлекательного центра «РИО» откроется уникальная выставка собак DoggyLand. Посетители увидят множество самых милых и удивительных собак. На выставке представлено 20 декоративных пород со всего света. Собачки с удовольствием поиграют с вами в догонялки, попозируют для фото и примут угощение из рук!
Выставка кошек
Когда: 19 октября, суббота, 11.00
Где: Центр культуры и досуга, МУ, Тула, улица Металлургов, 22
Цена: взрослые -200 р., дети — 150 р.
Гостей ждет Европейский Бэст ин Шоу в пяти породных группах, увлекательное шоу кошек одного окраса, аквагрим и сертификаты на приобретение котенка из клуба «Конфетти».
Выставка собак
Когда: 19 октября 2019, суббота, 11.00
Где: К25, Тула, ул. Вяземская, 10
Вход свободный.
Здесь пройдут сразу две выставки собак. На мероприятие будут привезены лучшие представители всех пород из Тульской области и других уголков нашей страны. Выставки организованы кинологическими клубами «Гардиан» и «Арсенал».
Декоративное прикладное искусство Дагестана
Туляки увидят коллекцию Дагестанского музея изобразительных искусств им.
Особое место в экспозиции занимают вазы, чаши, кубки и украшения, выполненные дагестанскими ювелирами XX века. Также представлены шерстяные ковры ручной работы XIX — первой половины XX века, керамика и чеканные изделия. Кроме того, гости музея увидят графические работы представителя известного княжеского рода, художника-любителя, исследователя искусства, вице-президента Императорской академии художеств князя Григория Гагарина. Эти рисунки выполнены на Кавказе в середине XIX века.
«Арсенал» - «Сочи»
В эти выходные состоится игра 13 тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и футбольный клуб «Сочи» из Сочи.
Соревнования по боксу памяти Р. Я. Жабарова
Когда: 18-19 октября, пятница-суббота, 14.00
Где: "Металлург", спорткомплекс, Тула, улица Кутузова, 229.
Вход свободный.
В спорткомплексе «Металлург» пройдут межрегиональные соревнования по боксу класса «Б». Мероприятие посвящено памяти выдающегося тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены Центрального федерального округа.
«Химик-Арсенал» - «Рязань»
На стадионе «Химик» состоится 19-я игра профессиональной футбольной лиги -2019/20. За победу сразятся новомосковский футбольный клуб «Химик-Арсенал» и команда «Рязань» из г. Рязани.
Форовое первенство области по Го
В Туле пройдут областные соревнования по Го. Спортсмены будут соревноваться в Го на форе по системе в 5 или 6 туров по правилам Кодекса Го, утвержденного Министерством спорта РФ.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Любимое место: Берлин
Когда: 19 октября, суббота, 18.00
Где: Дом Белявского, ТИАМ (Тульский историко-архитектурный музей).
г. Тула, проспект Ленина, 27.
Вход по предварительной регистрации.
В Доме Белявского пройдет показ фильма и дискуссия, во время которой можно будет пообщаться с автором идеи Олегом Яковлевым.
Документальный проект «Любимое место: Берлин», снятый весной 2018 года, – социокультурное исследование Берлина. В нем 40 жителей столицы Германии, приехавших из разных стран, — от Австралии до Канады, от Венесуэлы до Дании, — рассказывают на своих родных языках о любимых местах в городе и объясняют, почему выбрали именно их. Возраст и профессии героев различны, как и длительность их проживания в Берлине: от нескольких недель до нескольких лет.
Малефисента: Владычица тьмы
Цена: от 140 р.
История знаменитой сказочной чародейки и юной принцессы Авроры продолжается спустя несколько лет. Аврора готовится принять трон, размышляя о том, готова ли она стать королевой. С ней связана сложными взаимоотношениями тёмная фея Малефисента, чьи чары способны наложить поистине чудовищные заклятия. Малефисента готова пойти на всё, чтобы защитить свой волшебный лес и всех магических существ, что там обитают, если вдруг им может угрожать какая-либо опасность от королевства.
Это редкий случай, когда Анджелина Джоли не только снялась в продолжении картины, но и выступила ее продюсером. Роль Авроры также исполнила повзрослевшая актриса Эль Фаннинг.
Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.