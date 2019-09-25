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LIZER

LIZER

LIZER уже успел зарекомендовать себя, как один из самых успешных артистов новой школы. За время, прошедшее от выхода «My Soul» до последнего на сегодня альбома «Не Ангел», LIZER вырос из подающего надежды новичка до крупного артиста, постоянно расширяющего границы своего творчества.
 

 

 
Презентация нового альбома состоится 20 октября в Concert Hall
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
20 октября 2019, воскресенье
20:00
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Новогодняя вечеринка в немецких традициях
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30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Анна Ворфоломеева
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25 октября, пятница 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 250 ₽
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4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Дельфин
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Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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