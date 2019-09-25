LIZER уже успел зарекомендовать себя, как один из самых успешных артистов новой школы. За время, прошедшее от выхода «My Soul» до последнего на сегодня альбома «Не Ангел», LIZER вырос из подающего надежды новичка до крупного артиста, постоянно расширяющего границы своего творчества.

Презентация нового альбома состоится 20 октября в Concert Hall