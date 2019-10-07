В Тульской филармонии выступит классический гитарный дуэт, состоящий из французского музыканта Филлипа Вилла и победительницы 17-го международного гитарного конкурса Иль де Ре Анастасии Максимкиной.

Музыканты представят программу под названием «Воспоминание об Испании и России», которая посвящена Исааку Альбенису и Сергею Рудневу.

Филипп Вилла и дуэт «Cantiga» играют исключительно на струнах Savarez: Corum, Cantiga и Premium.

Стоимость: 450−650 р.

Филипп Вилла начал своё обучение на гитаре в консерватории г. Нанси, продолжил его в г. Медоне у Бето Давезака (Betho Davezac). Затем учился в Германии в Высшей школе музыки Саарбрюккена и в Праге у великого педагога Иржи Жирмаля (Jiri Jirmal). Он получил диплом с отличием и продолжил совершенствоваться в Испании с Хосе Тома (José Tomas).

Международный лауреат премий «Паганини», «Менухин», «Пухоль», «Таранто», «Милан», «Иль де Франс», «Золотая медаль города Парижа» и «Фестиваля молодых солистов в Бордо», он признан как «один из самых уникальных талантов своего поколения» («Il Fronimo», Италия).

Периодические издания «Fronimo», «Cahiers de la guitare», «Swiat Gitary», «La Chitarra» и др. с гордостью отметили его на своих страницах. Специалист репертуара эпохи Романтизма, Филипп Вилла — первый гитарист, записавший диск с исполнением сочинений композиторов-романтиков на гитаре «Grobert», принадлежавшей Берлиозу и Паганини, и Наполеона Коста в музее Ла-Виллет (la Villette) в Париже. Он записал несколько компакт-дисков, высоко отмеченных прессой и регулярно выступает в престижных залах и на фестивалях («Штутгарт», «Нюртинген», «Московская Филармония», «Валенсия», «Фестиваль Сеговия», «Лос-Анджелес», «Стамбул», «Казанский Большой Зал».

Его регулярно приглашают преподавать в Европе и Соединенных Штатах Америки (Лондонский Королевский колледж, Академия Фредерика Шопена в Варшаве, Краковская Академия, Московский институт музыки им. М.М. Ипполитова-Иванова, Колумбийский университет Нью-Йорка, Бангкокский университет Маидол, Академия Познани, Кипрский Средиземноморский университет, Академия Дебрецена, «Miskolc Academy» в Касселе… Он регулярно исполняет камерную музыку со скрипкой, фортепиано, флейтой, струнным квартетом. В 2014 году он основал Гитарный дуэт и трио «Cantiga».

Филипп постоянно сотрудничает с различными оркестрами, такими как, Камерный оркестр Тулузы, Филармонии Измира, Бангкокский симфонический оркестр, Камерный оркестр г. Метц, Оркестр г. Владимира, Симфонический оркестр Барселоны, Костромской Филармонии… Филипп Вилла любит играть в России, куда его регулярно приглашают (Казань — Кострома — Саранск — Мурманск — Петропавловск-Камчатский — Архангельск — Псков — Великие Луки — Саратов — Пенза — Ульяновск — Тула — Барнаул — Кемерово — Красноярск — Абакан — Улан-Удэ — Иркутск — Уфа — Челябинск — Пермь — Тверь — Москва — Санкт-Петербург…).

В 1998 он создал Международный Фестиваль гитары и камерной музыки на острове Иль-де-Ре, который с тех пор проходит каждый год в июле. В 2006 создал Гитарный Фестиваль «Pays né de la Mer», который проходит в марте. В 2014 году основал Международную Академию «Сады гитары» в г. Бич.

Музыкант преподает в качестве профессора в Национальной консерватории города Ниор. Играет на гитаре Coffe-Goguette 1835 года и на инструменте сицилийского мастера Джузеппе Гуальярдо.

Анастасия Максимкина регулярно выступает в дуэте с французским гитаристом Филиппом Вилла. Является победительницей 17-го международного гитарного конкурса Иль де Ре (Ile de Ré), награждена почетным дипломом Фестиваля «Gitarrentage» в г. Кемниц (Германия). Она закончила институт им. М.М. Ипполитова-Иванова в Москве в классе профессора Вадима Александровича Кузнецова. Анастасия выступает на концертных площадках России, Франции, Испании, Германии, Италии, Дании, Австрии, Польши…