За плечами клиники почти 20 лет истории, трансформация из моноучреждения в многопрофильный центр и недавнее объединение с федеральным гигантом «Мать и дитя».

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О том, как лечить боль, удерживать врачей от переезда в Москву и почему 25-летние пациенты диктуют рынку моду на здоровье мы поговорили с исполнительным директором клиники Светланой Королевой.

– «Эксперт» долгое время ассоциировался только с диагностикой. Почему вы решили расширяться и закрывать другие «боли» пациентов?

– В 2007 году мы были моноцентром «МРТ-Эксперт». Весь фокус был на исследованиях. Но мы быстро поняли: пациент получает снимок, видит проблему и... впадает в ступор. Куда бежать дальше? К какому врачу? Это была главная точка боли. Люди хотели, чтобы им объяснили «что делать». Поэтому мы начали достраивать многопрофильность: привели узких специалистов, открыли новые направления. Идея в том, чтобы человек вышел с готовым маршрутом лечения.

– Что было сложнее менять: «железо» или команду?

– «Железо» менять, конечно, легче, но это была мощная трансформация. А вот кадры – это бесконечная история любви и поиска. Только за прошлый год мы приняли 12 новых врачей.

– Изменились ли пациенты за 5-10 лет?

– Кардинально. Сейчас средний возраст активного пациента – 30+. Это тревожные и внимательные к себе люди. Они приходят не только в случае плохого самочувствия, а зачастую с чек-листом и чёткими вопросами о здоровье. Они сами изучают МРТ-снимки и диктуют нам, какие чекапы выпускать. Требования к сервису выросли в десять раз.

Пациентам не нужна справка, ему нужно максимум заботы и внимания.

– В 2023 году появился Центр лечения боли. Это совпало с обсуждениями в медицинской среде о том, что боль нельзя терпеть, что она разрушает и, конечно, сильно влияет на качество жизни. Почему выделили именно это направление?

– Мы увидели «воронку»: в отличие от многих стран, в России до сих пор не существует образовательной программы по медицине боли. Пройдя множество узких специалистов в государственном и частном секторе, человек остается один на один с болью, которая становится хронической и наносит ущерб как ему самому, так и социуму. Наш Центр – это сплоченная, мультидисциплинарная команда, имеющая все для оказания помощи в системе менеджмента боли, которая готова встать на защиту здоровья и в кратчайшие сроки вернуть качество жизни и привычную активность.

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– Звучит как работа спецслужб. Есть ли место экспериментальным методикам?

– Категорически нет! Никаких авторских техник. Только клинические рекомендации, медицинские протоколы и доказательная база. Мы проводим консилиумы раз в неделю, делаем блокады, назначаем физиотерапию. Если хирургия неизбежна, мы честно направляем в федеральные центры. Наша задача – не пиариться на чудесах, а убрать боль и помочь пациенту.

– Еще одно нововведение последних лет – чекапы. Оно сразу стало трендом. Как в клинике «Эксперт» их проводят? И почему до сих пор некоторые боятся идти к врачу?

– Работает стереотип: «Если найдут – будет хуже». Это фатальная ошибка. У нас было такое, что пациент пришел на профилактическое МРТ всего тела, и мы выявили аневризму головного мозга на ранней стадии. Без симптомов, просто «горошина», которая могла «выстрелить» в любой момент. Человека быстро прооперировали. Шансы выжить при разрыве – 30%, а в случае раннего обнаружения – почти 100%. Вот вам и качество жизни.

Мы сознательно пугаем людей в хорошем смысле, чтобы они думали о завтрашнем дне.

– Год назад «Эксперт» вошел в группу «Мать и дитя». Что это дало клинике?

– Это переход на другой уровень. Мы сохранили бренд «Эксперт», но теперь работаем по стандартам «Мать и дитя». Добавилось новое мощное направление – гинекология. Мы усилили штат, закупили оборудование. Плюс, конечно, инвестиции и обмен опытом.Мы старались делать этот переход бесшовным для команды. И знаете, нам почти удалось не потерять никого из коллектива.

– Кстати, о коллективе. Как удержать крутого врача в Туле, когда Москва рядом?

– Любовью. Серьезно. Не зарплатой, а отношением. Я всегда говорю: если хочешь попробовать Москву – поезжай, я не закрываю дверь. Но если не получится или поймешь, что там ты просто винтик в большой системе, возвращайся домой. Здесь ты на своей земле, пациенты тебя знают, ты приносишь пользу городу. Мы развиваем корпоративную культуру, обучение, поездки. Срабатывает принцип «аккумулятора»: сколько отдашь любви, столько и вернется.

– Какое главное качество вы ищете в сотрудниках?

– Тоже любовь. Это не пафос. Если человек не любит людей, пациентов или свое дело, он не продержится. Профессионализму можно научить, а вот отношению – нет. Если в отношении к работе нет души – нам не по пути.

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– Еще один вызов – детское отделение. У многих из нашего поколения с детства осталась фобия врачей. Сейчас, на мой взгляд, детские клиники делают очень много для того, чтобы юные пациенты не испытывали стресс в клинике. Как у вас выстроена эта система?

– Дети – это «маячки». Если доктор настроен агрессивно или просто устал, ребенок считает это за секунду. Завдетским отделением Юлия Епимахова нанимает «феечек в белых халатах». Мы меняем не подход, мы меняем настроение. Врач должен «похлопать, потопать», подружиться. И родители сейчас грамотные. Они не всегда правы в постановке диагноза, но если выбирают коммерческую клинику, доверяют врачу.

– Ваш взгляд на ближайшее будущее. Чего ждать тулякам через пару лет?

– Будем внедрять искусственный интеллект для проверки протоколов, чтобы снять рутинную нагрузку с врачей. Запустим удобный личный кабинет пациента с электронной историей. И сделаем ставку на гинекологию и педиатрию.

Наш девиз сейчас: «Мать и дитя» – за рождение, «Эксперт» – за здоровье после.

Наша мечта – стать семейной клиникой для каждой семьи в Туле.

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