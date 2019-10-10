DoggyLand
На втором этаже торгово-развлекательного центра «РИО» откроется уникальная выставка собак DoggyLand. Посетители увидят множество самых милых и удивительных собак. На выставке собраны 20 декоративных пород со всего света:
- карликовый пудель,
- мопс,
- болонка,
- павильон,
- английский мини той терьер,
- китайская пушная хохлатая собака,
- шпиц,
- чихуа-хуа и многие другие.
Собачки с удовольствием поиграют с Вами в догонялки, попозируют для фото и примут угощение с рук! Приходите всей семьей и получайте настоящее удовольствие от общения с нашими удивительными питомцами!
Выставка продлится с 16 октября по 10 ноября. Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.
Где и когда?
Тула, улица Пролетарская, 22а
16 октября 2019, среда
10:00
17 октября 2019, четверг
10:00
18 октября 2019, пятница
10:00
19 октября 2019, суббота
10:00
20 октября 2019, воскресенье
10:00
21 октября 2019, понедельник
10:00
22 октября 2019, вторник
10:00
23 октября 2019, среда
10:00
24 октября 2019, четверг
10:00
25 октября 2019, пятница
10:00
26 октября 2019, суббота
10:00
27 октября 2019, воскресенье
10:00
28 октября 2019, понедельник
10:00
29 октября 2019, вторник
10:00
30 октября 2019, среда
10:00
31 октября 2019, четверг
10:00
1 ноября 2019, пятница
10:00
2 ноября 2019, суббота
10:00
3 ноября 2019, воскресенье
10:00
4 ноября 2019, понедельник
10:00
5 ноября 2019, вторник
10:00
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
19 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
26 октября, суббота 18:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1300-1500 ₽