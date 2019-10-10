На втором этаже торгово-развлекательного центра «РИО» откроется уникальная выставка собак DoggyLand. Посетители увидят множество самых милых и удивительных собак. На выставке собраны 20 декоративных пород со всего света:

карликовый пудель,

мопс,

болонка,

павильон,

английский мини той терьер,

китайская пушная хохлатая собака,

шпиц,

чихуа-хуа и многие другие.

Собачки с удовольствием поиграют с Вами в догонялки, попозируют для фото и примут угощение с рук! Приходите всей семьей и получайте настоящее удовольствие от общения с нашими удивительными питомцами!

