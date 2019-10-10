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DoggyLand

DoggyLand

На втором этаже торгово-развлекательного центра «РИО» откроется уникальная выставка собак DoggyLand.  Посетители увидят множество самых милых и удивительных собак. На выставке собраны 20 декоративных пород со всего света:

  • карликовый пудель,
  • мопс,
  • болонка,
  • павильон,
  • английский мини той терьер,
  • китайская пушная хохлатая собака,
  • шпиц,
  • чихуа-хуа и многие другие.

Собачки с удовольствием поиграют с Вами в догонялки, попозируют для фото и примут угощение с рук! Приходите всей семьей и получайте настоящее удовольствие от общения с нашими удивительными питомцами!
 

Выставка продлится с 16 октября по 10 ноября. Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

 

Где и когда?
РИО, торгово-развлекательный центр
Тула, улица Пролетарская, 22а
16 октября 2019, среда
10:00
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17 октября 2019, четверг
10:00
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18 октября 2019, пятница
10:00
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Касса
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22 ноября, пятница 18:30
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 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
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19 октября, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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26 октября, суббота 18:00
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 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
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6 ноября, среда 18:30
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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 ₽  Билеты: 1300-1500 ₽
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