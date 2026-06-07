Овен (21.03-20.04): Скорее всего, именно эта неделя позволит Овнам решить одну из семейных проблем. Женщины могут отстоять право на собственную жизнь, реализовать свои профессиональные амбиции. Удачная во всех отношениях неделя. Для большинства представителей этого знака окажутся удачными предложения начальства, партнеров. Многим удастся вести дела ровно.

Про бизнес. На этой неделе вас ожидает временное финансовое затишье. Так что постарайтесь не тратить слишком много. А если останутся лишние деньги, лучше положить их на счет.

Про любовь и интим. На этой неделе вы можете осознать, что любимый человек незаметно окружил вас заботой и вниманием. Будьте благодарны. А вот завышенные требования грозят нарушить воцарившуюся гармонию.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 12.

Телец (21.04-21.05): Возможны неприятные приключения. Кроме того, вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками. Возможен эмоциональный спад, снижение коммуникабельности, общительности Тельцов. Вероятно проявление их консерватизма и педантичности во всех сферах жизни. Диктаторский характер может вызвать недовольство у многих.

Про бизнес. Стабильность финансового положения позволяет быть уверенным в своем будущем. Во вторник прислушайтесь к мнению коллег и не вступайте в спор с начальством. Скоро и так всем станет ясно, кто прав.

Про любовь и интим. Ваши отношения накалены почти до предела, один неосторожный шаг, и может разразиться скандал. Найдите способ избежать ссоры, проявив терпение и пойдя на разумный компромисс. Самое главное в этой ситуации — не потерять голову.

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 14.

Близнецы (22.05-21.06): Многие Близнецы будут держать ситуацию под контролем. Удачная неделя для решения семейных проблем. В семье будут царить нежность и любовь. Вероятно, что к вам вернутся давно забытые чувства. Возобновление прерванных отношений принесет радость общения и удачу. Возможно, что не все будет получаться так, как вам хотелось бы. У многих появится потребность выплеснуть эмоции.

Про бизнес. Вас ждет прибыль и новый интересный проект, который позволит хорошо заработать. Весьма пригодится ваша способность находить компромиссные решение — это будет наиболее разумным вариантом.

Про любовь и интим. Будьте терпеливы, и вы получите то, о чем мечтали. От вашего такта, доброты и веры в любовь будут зависеть ваши отношения. Звезды говорят, что вы созданы друг для друга.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 8.

Рак (22.06-22.07): Обостренное чувство справедливости не позволит вам спокойно наблюдать за негативными процессами в вашем окружении. Вероятны вспышки негодования, агрессии. Но вряд ли вы сможете что-то решить таким образом. Лучше взять себя в руки и спокойно обдумать сложившуюся ситуацию. На выходных вы немного успокоитесь и найдете радость в кругу самых близких.

Про бизнес. Во вторник есть реальный шанс приобрести замечательную вещь, о которой вы давно мечтали. Или же вам ее подарят. Дела на работе будут идти замечательно, если вы проявите пунктуальность. В субботу и воскресение не транжирьте деньги, это может нанести урон вашему бюджету.

Про любовь и интим. Гармонию вашей личной жизни могут несколько нарушить сплетни или ревность. Не стоит позволять чьей-то глупости или вредности испортить вам жизнь. Проводите больше времени только вдвоем.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 14.

Лев (23.07-23.08): Не исключено, что в сфере профессиональной деятельности нежелание следовать здравому смыслу заставят вас гоняться за миражами. Взаимопонимание с окружающими будет затруднено из-за отсутствия ясности. Не исключено, что вы будете блистать остроумием, участвуя в различных диспутах, спорах. Отношения с домашними стабилизируются и наполнятся тихой взаимной радостью.

Про бизнес. В среду можно заключить выгодную сделку, если вы будете справедливы по отношению к себе и деловым партнерам. Вероятно поступление незначительной суммы. В пятницу не спешите рисковать, так как риск будет неоправданным, а потери будут велики.

Про любовь и интим. Больше времени стоит посвятить себе любимому. Выдохните, поговорите с собой начистоту. Нужны ли вам эти отношения? Хотите ли вы их продолжать? В выходные любимые люди сделают вам приятный подарок.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: нет.

Дева (24.08-23.09): Неделя обретения энергии, новых знаний, внутренней свободы. У вас завидная работоспособность — успеете сделать на удивление много. По всей вероятности, доминирующими чертами этой недели будут общий покой и созерцательная безмятежность. У вас сложится впечатление, что вас окружают только некомпетентные люди. Но на выходных порадует любимый человек.

Про бизнес. Поиск дополнительных средств лучше начинать на этой неделе. Тогда придут стабильность и равновесие. В пятницу лучше не вкладывать деньги в сомнительные предприятия.

Про любовь и интим. Будьте готовы к любовным приключениям. Если они не придут к вам сами, придется устроить себе их собственноручно. Личная жизнь вас приятно удивит.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 9.

Весы (24.09-23.10): Вероятны крупные поражения в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах. Активная неделя, требующий от многих Весов смелости, добровольной жертвы, отказа от собственности. Благоприятны коллективные занятия, объединение людей, проявление верности и самоотверженности.

Про бизнес. Финансовое положение не будет вызывать особых опасений, если вы проявите такие качества, как разумность и здравомыслие. Можете рассчитывать на премию. Да и любимый человек захочет побаловать вас подарком, который вам лучше выбрать вместе. Так что в выходные пройдитесь по магазинам.

Про любовь и интим. Романтические отношения на этой неделе станут смыслом вашей жизни. Они будут вселять в вас веру и оптимизм. Ваш избранник/избранница вас порадуют.

Благоприятные дни: 12, 13; неблагоприятные: нет.

Скорпион (24.10-22.11): Большую часть этой недели Скорпионам придется посвятить организационной работе — налаживанию связей, подготовке материальной базы. Многим удастся сделать это быстро и легко. Может замкнуться кармический круг, и тогда Скорпионы заплатят по старым счетам. Возможно, они смогут нормализовать обстановку в семье. Однако неприятный осадок от прежних ссор сохранится еще на какое-то время, так как взаимные обиды трудно забываются.

Про бизнес. Вас ждет солидная прибыль, так что можете не экономить на подарках для близких людей. К тому же на работе ваше положение упрочится, вас ждет карьерный рост, приглашения на научные симпозиумы или бизнес-форумы.

Про любовь и интим. Все в ваших руках. Ваша любовь взаимна. Постарайтесь провести вместе больше времени. Желательно — в максимально уединенной и интимной обстановке.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 14.

Стрелец (23.11-21.12): Вероятны позитивные изменения в материальном положении. Стрельцы смогут проявить свои таланты и способности, умение безошибочно оценивать сложность ситуации и находить верные решения. Неблагоприятное расположение звезд заставит Стрельцов проявить в общении решительность и быть собраннее. Острота суждений может привести к ссоре. Но скорее всего вы найдете общий язык с окружающими и к вашим советам и мыслям прислушаются.

Про бизнес. В целом, неделя стабильна в финансовом плане. Однако не обольщайтесь и не соглашайтесь на авантюрные предложения. Лучше выбрать проверенный источник дохода. В субботу будут удачны покупки и приобретения.

Про любовь и интим. Флирт, легкие увлечения, служебные романы — именно это придаст вашей жизни разнообразия. Не ищите великой любви, ищите приятных и нескучных встреч. Капля авантюризма лишней не будет.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 11.

Козерог (22.12-20.01): Возможно новое знакомство, которое позволит Козерогам взглянуть на мир с иной точки зрения. Возрастет их доверчивость, откровенность. Вероятна даже наивность в поведении с малознакомыми людьми. Неделя пройдет достаточно напряженно: эмоции будут преобладать над разумом, что может привести к ссорам с близкими людьми, нервным заболеваниям или травмам. Будьте осторожны, чтобы избежать неприятностей, больше проводите время с семьей.

Про бизнес. Сейчас нежелательно давать большие суммы в долг, как и брать кредиты. Старайтесь жить по средствам. И не увлекаться покупками. В четверг соблазнительные предложения заработка следует перепроверить, чтобы не оказаться обманутым.

Про любовь и интим. Чувства грозят одержать победу над разумом, но это еще не самое худшее. Любовь на этой неделе потребует жертв и значительных усилий. Подумайте, надо ли вам это? Не используют ли вас в своих целях?

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 14.

Водолей (21.01-19.02): Вероятна депрессия или нервный срыв. Водолеи будут вынуждены сделать тяжелый выбор. Возможно, что многие из них потеряют надежду на лучшее будущее и интерес к прежнему виду деятельности. Вероятно разочарование буквально во всем. На выходных возможно событие, которое сделает Водолеев немного счастливее. Предельное внимание и быстрота реакции, природные гибкость и деликатность окажутся очень кстати.

Про бизнес. Желательно назначать важные встречи, переговоры, и планировать сложные финансовые операции на начало недели. Командировки также пройдут успешно. Только постарайтесь не слишком сорить деньгами, осуществляйте траты в разумных пределах, иначе ваши счета могут и не оплатить.

Про любовь и интим. На этой неделе любимый человек/девушка может удивить, даже слегка испугать вас своей напористостью, так как вам более по душе гармоничные отношения, а не безумная, непредсказуемая страсть. Постарайтесь объяснить это, но так, чтобы не обидеть.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 11.

Рыбы (20.02-20.03): Благоприятная неделя для активного отдыха и воплощения творческих планов. Если в течение этого времени вы уберегли себя от гнева и агрессии, то теперь ощутите полноту жизни и желание позитивных преобразований. Вероятно, вы ощутите незримую поддержку и защиту высших сил. Рыбы смогут победить в себе противоречия, что очень сильно удивит окружающих.

Про бизнес. Доходы на этой неделе будут чередоваться с расходами. И хорошо бы, чтобы последние не сильно перевешивали. Запланированные на среду траты лучше перенести на другой день, например, на пятницу.

Про любовь и интим. Вам не следует концентрироваться на недостатках любимого человека, поменьше критики. Лучше вместе спланируйте встречу Нового года и обсудите подарки.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 8.