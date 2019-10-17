Сомнолог о правилах здорового сна: «Начинать надо не с лекарств»
Врач-сомнолог, психиатр, психотерапевт Ирина Репина из Центра нейрофизиологии рассказала Myslo, как быстро выспаться.
Ирина Репина
– Современная жизнь диктует свои условия — мы стали больше работать и меньше отдыхать, не всегда получается вовремя лечь спать, полноценно выспаться. В результате — дневная сонливость, усталость, раздражительность… От качества сна напрямую зависит наша работоспособность, полноценный сон — гарантия хорошего настроения на весь день.
— Большинство моих пациентов приходят с жалобами на трудности с засыпанием или на частые просыпания во время ночного сна, — продолжает Ирина. — Многие уже до визита к сомнологу попробовали снотворные препараты на основе экстрактов трав, а некоторые успели «подсесть» на транквилизаторы.
Но начинать надо не с лекарств, а с соблюдения несложных правил, которые естественным путем способны наладить сон.
- Надо постараться ложиться и вставать в одно и то же время. Продолжительность сна у взрослого человека должна быть в среднем 7-8 часов.
- Если вы все же привыкли спать днем, старайтесь спать не более часа.
- Физические нагрузки способствуют хорошему сну, но занятия непосредственно перед сном не слишком полезны.
- За 3 часа до сна необходимо исключить употребление острой, тяжелой пищи, а также алкоголя.
- В спальне должна быть тишина и темнота. Откажитесь от просмотра телевизора, использования компьютера и гаджетов. Если вы привыкли «засыпать под телевизор» — это плохая привычка!
- Употребление кофе, крепкого чая и других биостимуляторов возможно только в первой половине дня.
- Должен быть ритуал отхода ко сну. Например, легкий ужин — теплая ванна — травяной чай.
- В спальне не должно быть жарко или холодно, температура комфорта — 21 градус. Спальню вечером необходимо проветривать.
- Засыпать нужно в кровати — не в кресле перед телевизором, не на диване.
- Мягкое постельное белье из натуральных тканей, ортопедические подушка и матрас — совсем не модные фишки, а действительно необходимые принадлежности для здорового и полноценного сна!
Конечно, эти рекомендации универсальны. Но если соблюдение этих простых правил не привело к нормализации сна, то вам необходима консультация врача-сомнолога, который выяснит причину нарушений и подберет индивидуальную схему терапии.
Центр нейрофизиологии
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