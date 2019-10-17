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Сомнолог о правилах здорового сна: «Начинать надо не с лекарств»
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Сомнолог о правилах здорового сна: «Начинать надо не с лекарств»

Врач-сомнолог, психиатр, психотерапевт Ирина Репина из Центра нейрофизиологии рассказала Myslo, как быстро выспаться.

Ирина Репина

– Современная жизнь диктует свои условия — мы стали больше работать и меньше отдыхать, не всегда получается вовремя лечь спать, полноценно выспаться. В результате — дневная сонливость, усталость, раздражительность… От качества сна напрямую зависит наша работоспособность, полноценный сон — гарантия хорошего настроения на весь день.

— Большинство моих пациентов приходят с жалобами на трудности с засыпанием или на частые просыпания во время ночного сна, — продолжает Ирина. — Многие уже до визита к сомнологу попробовали снотворные препараты на основе экстрактов трав, а некоторые успели «подсесть» на транквилизаторы.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
Правила здорового сна

Но начинать надо не с лекарств, а с соблюдения несложных правил, которые естественным путем способны наладить сон.

  • Надо постараться ложиться и вставать в одно и то же время. Продолжительность сна у взрослого человека должна быть в среднем 7-8 часов.
  • Если вы все же привыкли спать днем, старайтесь спать не более часа.
  • Физические нагрузки способствуют хорошему сну, но занятия непосредственно перед сном не слишком полезны.
  • За 3 часа до сна необходимо исключить употребление острой, тяжелой пищи, а также алкоголя.
  • В спальне должна быть тишина и темнота. Откажитесь от просмотра телевизора, использования компьютера и гаджетов. Если вы привыкли «засыпать под телевизор» — это плохая привычка!
  • Употребление кофе, крепкого чая и других биостимуляторов возможно только в первой половине дня.
  • Должен быть ритуал отхода ко сну. Например, легкий ужин — теплая ванна — травяной чай.
  • В спальне не должно быть жарко или холодно, температура комфорта — 21 градус. Спальню вечером необходимо проветривать.
  • Засыпать нужно в кровати — не в кресле перед телевизором, не на диване.
  • Мягкое постельное белье из натуральных тканей, ортопедические подушка и матрас — совсем не модные фишки, а действительно необходимые принадлежности для здорового и полноценного сна!

Конечно, эти рекомендации универсальны. Но если соблюдение этих простых правил не привело к нормализации сна, то вам необходима консультация врача-сомнолога, который выяснит причину нарушений и подберет индивидуальную схему терапии.

Адрес

 

 



Центр нейрофизиологии
Тула, ул. Демидовская Плотина, 14-б.
Тел.: 8 (960) 610-40-10, 22−76−90.
nejro-centr.ru

 

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

 

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 10:00
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Люди
сомнолог Ирина Репина
Место
Центр Нейрофизиологии
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