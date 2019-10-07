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Арсенал - Сочи

Арсенал - Сочи

На Центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 13 тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» футбольный клуб «Сочи» из Сочи.

Стоимость: по билетам для взрослых — от 200 рублей, для детей (до 14 лет) — от 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

 

Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
20 октября 2019, воскресенье
16:30
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