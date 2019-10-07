Арсенал - Сочи
На Центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 13 тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» футбольный клуб «Сочи» из Сочи.
Стоимость: по билетам для взрослых — от 200 рублей, для детей (до 14 лет) — от 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
20 октября 2019, воскресенье
16:30
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
25 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 250 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
29 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
27 октября, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽