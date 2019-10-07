Дизайн-маркет «Конфетти»

19 и 20 октября в ТРЦ «Макси» состоится третий дизайн-маркет, где можно выбрать интересные товары ручной работы.

Гостей ждет:

ярмарка подарков

шоу-программа

цирковая фотозона

зона красоты

сюрпризы и подарки

Дизайн-маркет традиционно проводится четыре раза в год. Для гостей маркета это отличная возможность увидеть и приобрести работы от талантливых дизайнеров, стильные украшения, аксессуары для декора дома, авторские игрушки.

Вход свободный.