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Дизайн-маркет «Конфетти»

Дизайн-маркет «Конфетти»

19 и 20 октября в ТРЦ «Макси» состоится третий дизайн-маркет, где можно выбрать интересные товары ручной работы.

Гостей ждет:

  • ярмарка подарков
  • шоу-программа
  • цирковая фотозона
  • зона красоты
  • сюрпризы и подарки

Дизайн-маркет традиционно проводится четыре раза в год. Для гостей маркета это отличная возможность увидеть и приобрести работы от талантливых дизайнеров, стильные украшения, аксессуары для декора дома, авторские игрушки.

Вход свободный.

Где и когда?
Макси, торгово-развлекательный центр
19 октября 2019, суббота
10:00
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20 октября 2019, воскресенье
10:00
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Касса
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