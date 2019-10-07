Дизайн-маркет «Конфетти»
19 и 20 октября в ТРЦ «Макси» состоится третий дизайн-маркет, где можно выбрать интересные товары ручной работы.
Гостей ждет:
- ярмарка подарков
- шоу-программа
- цирковая фотозона
- зона красоты
- сюрпризы и подарки
Дизайн-маркет традиционно проводится четыре раза в год. Для гостей маркета это отличная возможность увидеть и приобрести работы от талантливых дизайнеров, стильные украшения, аксессуары для декора дома, авторские игрушки.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Пролетарская ул., 2
19 октября 2019, суббота
10:00
20 октября 2019, воскресенье
10:00
2 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
20 октября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽