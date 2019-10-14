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Любимое место: Берлин

Любимое место: Берлин

В Доме Белявского пройдет показ фильма и дискуссия, во время которой можно будет пообщаться с автором идеи Олегом Яковлевым.

Документальный проект «Любимое место: Берлин», снятый весной 2018 года, – социокультурное исследование Берлина. В нем 40 жителей столицы Германии, приехавших из разных стран, — от Австралии до Канады, от Венесуэлы до Дании, — рассказывают на своих родных языках о любимых местах в городе и объясняют, почему выбрали именно их. Возраст и профессии героев различны, как и длительность их проживания в Берлине: от нескольких недель до нескольких лет.

Вход по предварительной регистрации.

 


Автор проекта – Олег Яковлев, художник и фотограф, сотрудничавший с РБК, Harvard Business Review, Forbes, Pulitzer Center, автор проекта «Москва – большая деревня», – в своей работе исследует мегаполис и столкновение личного и публичного в жизни его обитателей

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