На территории парка «Патриот» состоится общегородское закрытие мотосезона. Традиционный мотопробег стартует с площади Ленина и проследует по проспекту Ленина, ул. Рязанской и Восточному обводу до парка «Патриот». После гостей ждет чаепитие и концерт тульских исполнителей.

Программа

13.30 Сбор участников мотопробега на площади Ленина;

14.23 Старт колонны по маршруту: проспект Ленина, ул. Рязанская, Восточный обвод, до парка «Патриот»;

15.00 Начало мероприятий в парке «Патриот»: концерт исполнителей и творческих групп города и горячий чай.

Вход свободный.