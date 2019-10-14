Общегородское закрытие мотосезона
На территории парка «Патриот» состоится общегородское закрытие мотосезона. Традиционный мотопробег стартует с площади Ленина и проследует по проспекту Ленина, ул. Рязанской и Восточному обводу до парка «Патриот». После гостей ждет чаепитие и концерт тульских исполнителей.
Программа
13.30 Сбор участников мотопробега на площади Ленина;
14.23 Старт колонны по маршруту: проспект Ленина, ул. Рязанская, Восточный обвод, до парка «Патриот»;
15.00 Начало мероприятий в парке «Патриот»: концерт исполнителей и творческих групп города и горячий чай.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
19 октября 2019, суббота
15:00
Тула, площадь Ленина
19 октября 2019, суббота
13:30
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 октября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
25 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽