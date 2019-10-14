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Общегородское закрытие мотосезона

Общегородское закрытие мотосезона

На территории парка «Патриот» состоится общегородское закрытие мотосезона. Традиционный мотопробег стартует с площади Ленина и проследует по проспекту Ленина, ул. Рязанской и Восточному обводу до парка «Патриот». После гостей ждет чаепитие и концерт тульских исполнителей.

Программа

13.30 Сбор участников мотопробега на площади Ленина;

14.23 Старт колонны по маршруту: проспект Ленина, ул. Рязанская, Восточный обвод, до парка «Патриот»;

15.00 Начало мероприятий в парке «Патриот»: концерт исполнителей и творческих групп города и горячий чай.

Вход свободный.

 

 

 

Где и когда?
Патриот
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
19 октября 2019, суббота
15:00
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Площадь Ленина
Тула, площадь Ленина
19 октября 2019, суббота
13:30
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Касса
Элизиум
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16 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
LIZER
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20 октября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Инкогнито
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25 октября, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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1 ноября, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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