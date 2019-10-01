Международная выставка кошек

В ДК Металлургов пройдет масштабная выставка кошек в честь 25-летия международной фелинологической ассоциации. На выставке соберутся лучшие представители кошачьих пород со всего мира.

Гостей ждет Европейский Бэст ин Шоу в пяти породных группах, увлекательное шоу кошек одного окраса, аквагрим и сертифитаты на приобретение котенка из клуба «Конфетти».

Стоимость: взрослые -200 р., дети — 150 р.