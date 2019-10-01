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Международная выставка кошек

Международная выставка кошек

В ДК Металлургов пройдет масштабная выставка кошек в честь 25-летия международной фелинологической ассоциации. На выставке соберутся лучшие представители кошачьих пород со всего мира.

Гостей ждет Европейский Бэст ин Шоу в пяти породных группах, увлекательное шоу кошек одного окраса, аквагрим и сертифитаты на приобретение котенка из клуба «Конфетти».

Стоимость: взрослые -200 р., дети — 150 р.

Где и когда?
Центр культуры и досуга, МУ
Тула, улица Металлургов, 22
19 октября 2019, суббота
11:00
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Дельфин
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Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
LIZER
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20 октября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Halloween
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31 октября, четверг 20:00
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 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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20 ноября, среда 19:00
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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