Международная выставка кошек
Гостей ждет Европейский Бэст ин Шоу в пяти породных группах, увлекательное шоу кошек одного окраса, аквагрим и сертифитаты на приобретение котенка из клуба «Конфетти».
Стоимость: взрослые -200 р., дети — 150 р.
Где и когда?
Тула, улица Металлургов, 22
19 октября 2019, суббота
11:00
2 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
20 октября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽