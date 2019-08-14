Запрещенные барабанщики

На сцене Harat's pub выступит легендарный оркестр запрещенных Инструментов «ЗБ». Музыканты отметят свое 20-летие в эфире.

Концерт переносится с 26 на 19 октября. Все купленные ранее билеты действительны.

Самый удивительный музыкально-провокационный проект конца ХХ века, до сих пор с неизменным успехом и завидной регулярностью зажигающий сердца и ставящий на уши танцпол с первой сыгранной песни.



Вряд ли найдутся такие, которые не слышали (и не напевали под нос, помимо своей воли) такие альтернатив-поп-боевики «Барабанщиков», как «Убили негра», «Таблетка», развеселую «Мама Зузу», душещипательную «Куба», циничный «Случай в Макдональдсе», армянско-железнодорожный «Москва-Махачкала», анархически-разухабистый «Котовский», финансово-философский «1000000 USD».





Юбилейный концерт «Запрещенных Барабанщиков» — великолепный повод культурно провести время в прекрасной компании, испытать на прочность в танце собственные ноги и сделать пару-другую неожиданных выводов относительно общечеловеческих жизненных ценностей. Шоу этих ребят поднимает настроение всем без исключения — это лучший из легальных антидепрессантов.