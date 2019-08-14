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Запрещенные барабанщики

Запрещенные барабанщики

На сцене Harat's pub выступит легендарный оркестр запрещенных Инструментов «ЗБ». Музыканты отметят свое 20-летие в эфире.

Концерт переносится с 26 на 19 октября. Все купленные ранее билеты действительны.

Самый удивительный музыкально-провокационный проект конца ХХ века, до сих пор с неизменным успехом и завидной регулярностью зажигающий сердца и ставящий на уши танцпол с первой сыгранной песни.

Вряд ли найдутся такие, которые не слышали (и не напевали под нос, помимо своей воли) такие альтернатив-поп-боевики «Барабанщиков», как «Убили негра», «Таблетка», развеселую «Мама Зузу», душещипательную «Куба», циничный «Случай в Макдональдсе», армянско-железнодорожный «Москва-Махачкала», анархически-разухабистый «Котовский», финансово-философский «1000000 USD».



Юбилейный концерт «Запрещенных Барабанщиков» — великолепный повод культурно провести время в прекрасной компании, испытать на прочность в танце собственные ноги и сделать пару-другую неожиданных выводов относительно общечеловеческих жизненных ценностей. Шоу этих ребят поднимает настроение всем без исключения — это лучший из легальных антидепрессантов.

Внимание: Бронирование столов осуществляется за дополнительную плату. Выбрать и оплатить стол можно в пабе. Подробности по тел. 525 - 025

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
19 октября 2019, суббота
20:00
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Касса
Элизиум
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16 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
LIZER
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20 октября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Пигмалион
Купить билет
22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Инкогнито
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25 октября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Хочу купить вашего мужа
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5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Северный флот
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1 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
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