Тульская группа «Радио точка»: «Суть рок-н-ролла – выйти на сцену, пропотеть и умереть для публики»

Рок-группа «Радио точка» появилась почти семь лет назад в Щекино. Сегодня ее творчество знают слушатели из десятков городов России.

Инициатор, идейный и музыкальный вдохновитель – Александр Трофимов – житель Щекино. Музыкальный формат группы не укладывается в рамки определённого жанра. Опираясь на традиции классики рока, группа использует элементы фанка, регги, психоделического рока, альтернативы и активно внедряет в свой материал синтетическую музыку.

Состав группы:

Трофим (Александр Трофимов) – вокал, акустическая гитара, тексты, лидер группы:

– Я сколько себя помню, всегда был творческой личностью, особенно мне нравилось петь. В 12 лет я решил пойти в музыкальную школу, чтобы меня научили играть на гитаре. Но через полгода я освоил азы и решил, что мне не нужна музыкалка. Учебу бросил, но с музыкой не расстался: мне 35 лет, я играю на гитаре до сих пор.

Джон (Евгений Петелин) – ударные, перкуссия:

– В 14 лет я решил учиться игре на гитаре. Поиграл месяц, понял, что мне как-то не весело, попробовал на барабанах, один раз не получилось, второй, а на третий получилось и так и пошло. Потом примкнул к группе. Так что по сути я самоучка. Сначала учился играть на репетиционной базе, а потом уже купил барабанную установку и на ней продолжил учиться. Сейчас я могу играть в разных стилях: от самых тяжелых, типа дет-метлл, до более легких – пауэр-метлл, ну и Короля и Шута, конечно. А работаю я на заводе мороженного.

Монах (Сергей Монахов) — ритм-гитара:

– По образованию я автомеханик, а работаю жестянщиком. Дома у нас была мамина акустическая гитара, на ней я и начал потихоньку самостоятельно учиться. Через какое-то время попал сначала в одну группу, потом в другую. Так постепенно добрался до «Радио Точки».

– Я считаю, что на творчество профессиональных музыкантов влияют заученные шаблоны – то, чему их учили в колледже или институте. Так получилось, что мы не учились и не проходили в высших школах курсы. Но я ценю самородство каждого из нас. Возможно именно в этом наш козырь. Да, мы не можем всего того, что могут профессиональные музыканты, но в этом и есть прелесть самородства. Для нас исполнение каких-то отдельных вещей может оказаться сложным, но ведь людям нравится, когда человеку сложно на сцене, когда он выкладывается для зрителя. В этом суть рок-н-ролла: выйти на сцену, пропотеть, умереть для публики – вот в чем задача.

– Расскажите историю своей группы.

– «Радио точка» родилась в Щекино Тульской области. Датой рождения группы считается 21 декабря 2012 года. В этот день вышел наш первый видеоклип на песню «Интро». Работа же над песнями началась в сентябре. Первоначально нас было пятеро – экспериментальный электрический состав, полноценный коллектив с клавишами. За семь лет менялся состав, менялась манера исполнения, стилистика. Сейчас нас в «Радио точке» осталось три человека – барабанщик, гитарист и я – вокалист. Изменение состава, конечно же, сказалось на музыке. Изначально мы играли классический русский рок. Сейчас немножко утяжелились, стали драйвовее, делаем альтернативный рок, post-grunge. Чтобы было мощно, громко и заряжало.

– Почему менялся состав?

– У музыкантов это называется «семейные обстоятельства», а за кулисами конечно другое. Одни люди приходят в группу, другие уходят – это нормально. Остаются только те, которые верят в проект. Творчеством заниматься нелегко: во-первых, это трудоемкий репетиционный процесс, во-вторых, не каждый день проходят выступления, поэтому сохранять в себе веру в то, что это делаем не зря, веру в будущее проекта не все могут. Именно из-за отсутствия веры многие и ушли из группы. Остались самые достойные, которые хотят быть в нем и живут им. Из-за постоянно меняющегося состава выпустили пока только один альбом – в 2016 году «Плюшевый металл». Но сейчас мы уже во всю работаем над вторым.

– Репетиционная база в Туле или Щекино – это проблематично? – Не то чтобы с репетиционными базами проблематично, их много, другой вопрос, что все стоит денег. Для молодой музыкальной команды финансовый вопрос – определяющий фактор. Профессиональные музыкальные инструменты, аренда репетиционной базы, запись альбомов, создание лейбла, реклама, организация концертов… это все упирается в деньги. Самостоятельно организовать концертный очень трудно, нужны серьезные вложения. То есть, чем больше денег вкладывается в проект, тем больше шансов, что коллектив станет популярным.

– Где размещаете песни?

– Основная площадка – это конечно социальные сети и ютуб. Здесь же происходит и общение с подписчиками. После выпуска любой композиции всегда есть отклик и это очень приятно. Мы рады, когда пишут отзывы – это поддерживает, помогает двигаться вперед. Мы понимаем, что наше творчество кому-то нужно. Причем, возрастная категория тех, кто слушает нас, различается «от мала до велика».

– Возрастного ценза как такового у «Радио Точки» нет?

– Продюсеры, которые готовы были взяться за нашу группу, неоднократно говорили определить возрастную группу, для которой мы поем. Например, Luna, которая сейчас очень популярна, пишет песни для подростков 13-17 лет. Но мы против этого: если определить целевую аудиторию, то она будет диктовать нам, на каком языке должна быть написана песня. У нас же свой социальный язык: мы видим проблему и говорим о ней.

Я не считаю нужным упрощать язык песен, делать их понятнее подросткам, или наоборот усложнять, ориентируясь на взрослую аудиторию.

Мы такие, какие есть. И именно в этом наша уникальность.

– А о чем вы поете, какие темы затрагиваете?

– Социальная направленность, жизнь, любовь, взаимоотношения, актуальные и злободневные темы – о людях для людей, обо всем, что нас окружает. Но это не только освещение проблем, но поиск пути их решения. Приятно, когда слушают песни, а потом благодарят за, что она им помогла выйти из трудной ситуации. В 2016 году мы выпустили песню и клип «Не сдавайся никогда» в поддержку паралимпийцев, за нее мы получили огромное количество благодарностей, в том числе и от родители паралимпийцев.

– Яркое событие этого года в жизни «Радио Точки» – первое большое турне «Revolution Best Tour»...

– Для нас конкурс «Revolution Москва» стал открытием. Он стал первым конкурсом для нынешнего состава, и мы в нем добились наикрутейшего результата сразу же! В первичных этапах в нем принимали участие порядка 30 команд, в основном столичные группы и две тульские. Аналогичные конкурсы проходили еще в Питере и Казани. Путевку в турне в каждом городе получала всего лишь одна группа, и вот в Москве победителями стали мы! Сложно или нет было – трудно сказать. Мы играли то, что нам нравится и наслаждались процессом. Наверное, это и определило успех. А далее Revolution Best Tour – автобус, шесть дней, шесть концертов в разных городах, на абсолютно незнакомых сценах.

– Это был первый такой большой опыт, какие эмоции испытываете?

– Проехали тур по городам, новые люди узнали о «Радио точке», а мы для себя многое почерпнули в работе на сцене. Это колоссальный опыт для нас. Ну и конечно стали частью банды Revolution. Все, кто проходит этот путь, сбиваются в одну большую коллаборацию музыкантов, которые не только в рамках турне, но и после общаются и помогают друг другу.

Гастроли с таким жестким графиком – конечно, нелегко. Каждый день новый город, не досыпаешь, все время спешишь на новую площадку, где надо собрать инструменты, настроить звук, уложиться во временной интервал выступления… Тяжело в таком темпе работать. Но в то же время это такой нереальный драйв!

Практически во всех городах мы были чем-то новым, хотя приятно видеть, что есть и знакомы с нашим творчеством люди. И ничего, что их было немного, ведь цель тура и заключалась в том, чтобы познакомить новых людей с нашими песнями.

Revolution Best Tour помог нам убедиться в правильном выборе стилистики, осознали себя в ней. Но совершенству нет предела, а значит продолжим развиваться.