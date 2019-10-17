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Мой папа-птиц

Мой папа-птиц

В кукольном театре пройдет спектакль «Мой папа — птиц» театрального коллектива из Бреста. Посвящается все тем, кто верит в свою мечту и идет наперекор стихии.

По его сюжету в доме № 12 по Жаворонковой улице происходят странные вещи. Папа девочки Лиззи готовится к Всемирному конкурсу летунов. Но все окружающие не верят в способность человека летать, и настроены к папе очень критически. Даже родные и близкие не могут поверить, что на самодельных крыльях человек может подняться в воздух и лететь.
Как заставить человечество поверить в мечту одного человека? Только победить на конкурсе летунов! Ведь папа Кар-Кар оказался не одинок в своем желании и со всего мира собираются люди одержимые мечтой взлететь, победить на конкурсе летунов и получить желанный приз.
Как это все происходило и что из этого получилось, вы узнаете на спектакле «Мой папа — птиц» Брестского театра кукол.


Продолжительность спектакля — 60 минут без антракта, для детей от пяти (5+) лет и их родителей, которые хотят научиться летать.

Режиссер-постановщик — лауреат национальной театральной премии Беларуси, национальной театральной премии России «Золотая маска» Александр Янушкевич.
Художник-постановщик — лауреат национальной театральной премии Беларуси, национальной театральной премии России «Золотая маска» Татьяна Нерсисян.
Композитор — Александр Литвиновский.

Стоимость: подробности по тел. +7 (4872) 36-40-19

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
18 октября 2019, пятница
11:00
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