Форовое первенство области по Го
В Туле пройдут областные соревнования по Го. Спортсмены будут соревноваться в Го на форе по системе в 5 или 6 туров по правилам Кодекса Го, утвержденного Министерством спорта РФ.
Регистрация участников с 11.00 до 11.30. Открытие турнира и начало соревнований в 11.30.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Вересаева, д.10
18 октября 2019, пятница
11:30
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
31 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
25 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 250 ₽
24 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽