Форовое первенство области по Го

В Туле пройдут областные соревнования по Го. Спортсмены будут соревноваться в Го на форе по системе в 5 или 6 туров по правилам Кодекса Го, утвержденного Министерством спорта РФ.

Регистрация участников с 11.00 до 11.30. Открытие турнира и начало соревнований в 11.30.

Вход свободный.