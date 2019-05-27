В Городском концертном зале состоится премьера спектакля о необычном способе заработка бывших работников металлургического завода.

Шестеро друзей коротают время в баре. Металлургический завод закрыт. Город маленький — работы нет. В местной газете объявление — приезжает группа мужского стриптиза, на выступления которого дамы раскупают билеты по цене семейного бюджета. Выясняется, что жена одного из друзей уже ходила с подругами смотреть на других парней… за деньги. Что делать?

Металлурги в городе не нужны, нужны стриптизёры! Спрос рождает предложение. В голову приходит бредовая идея — сделать своё шоу и заработать кучу денег. Но решиться на такой подвиг непросто.

Путь к сцене оказывается не так лёгок, как кажется. Но они победят! Они выйдут перед публикой, он покажут свой танец, они сорвут аплодисменты и снова поверят в себя!

«Ladies Night. Обновление» — это та же культовая история о настоящих мужчинах, премьера которой была в 2002 году, но с обновленным актерским составом. В основе спектакля — пьеса МакКартена и Синклера в свежем режиссерском прочтении. Первая и вторая постановка также отличаются хореографией и музыкальным обрамлением. Но зрительский восторг и успех по-прежнему остаются неизменными.