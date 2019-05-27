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Ladies Night

Ladies Night

В Городском концертном зале состоится премьера спектакля о необычном способе заработка бывших работников металлургического завода.

Шестеро друзей коротают время в баре. Металлургический завод закрыт. Город маленький — работы нет. В местной газете объявление — приезжает группа мужского стриптиза, на выступления которого дамы раскупают билеты по цене семейного бюджета. Выясняется, что жена одного из друзей уже ходила с подругами смотреть на других парней… за деньги. Что делать?
Металлурги в городе не нужны, нужны стриптизёры! Спрос рождает предложение. В голову приходит бредовая идея — сделать своё шоу и заработать кучу денег. Но решиться на такой подвиг непросто.

Путь к сцене оказывается не так лёгок, как кажется. Но они победят! Они выйдут перед публикой, он покажут свой танец, они сорвут аплодисменты и снова поверят в себя!

«Ladies Night. Обновление» — это та же культовая история о настоящих мужчинах, премьера которой была в 2002 году, но с обновленным актерским составом. В основе спектакля — пьеса МакКартена и Синклера в свежем режиссерском прочтении. Первая и вторая постановка также отличаются хореографией и музыкальным обрамлением. Но зрительский восторг и успех по-прежнему остаются неизменными.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
18 октября 2019, пятница
19:00
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Касса
Ангелы на крыше
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13 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2300 ₽
Rusquartet и Яков Соловьев
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6 ноября, среда 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500 ₽
Halloween
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31 октября, четверг 20:00
Гости, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Хочу купить вашего мужа
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5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Анна Ворфоломеева
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25 октября, пятница 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 250 ₽
Группа Михаила Танича «Лесоповал»
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24 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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