Lascala
Концерт группы LaScala сменил площадку. Он пройдет 18 октября в Backstage. Все купленные ранее билеты действительны.
На сцене клуба Backstage пройдет электрический сольный концерт латин-рок группы Lascala. Музыканты представят свой четвертый полноформатный альбом c ярким и говорящим именем AGONIA.
Мы можем лишь догадываться о сюрпризах, которые парни во главе с красноволосой вокалисткой Аней Грин преподнесут нам в этот раз. Одно известно — наверняка, никто в нашей стране не смешивает так страстно рок, электронную музыку и ритмы фламенко, как это делают LASCALA.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
18 октября 2019, пятница
20:00
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
31 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
25 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 250 ₽
24 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽