Концерт группы LaScala сменил площадку. Он пройдет 18 октября в Backstage. Все купленные ранее билеты действительны.

На сцене клуба Backstage пройдет электрический сольный концерт латин-рок группы Lascala. Музыканты представят свой четвертый полноформатный альбом c ярким и говорящим именем AGONIA.

Мы можем лишь догадываться о сюрпризах, которые парни во главе с красноволосой вокалисткой Аней Грин преподнесут нам в этот раз. Одно известно — наверняка, никто в нашей стране не смешивает так страстно рок, электронную музыку и ритмы фламенко, как это делают LASCALA.