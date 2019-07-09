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Lascala

Lascala

Концерт группы LaScala сменил площадку. Он пройдет 18 октября в Backstage. Все купленные ранее билеты действительны.

На сцене клуба Backstage пройдет электрический сольный концерт латин-рок группы Lascala. Музыканты представят свой четвертый полноформатный альбом c ярким и говорящим именем AGONIA.

Мы можем лишь догадываться о сюрпризах, которые парни во главе с красноволосой вокалисткой Аней Грин преподнесут нам в этот раз. Одно известно — наверняка, никто в нашей стране не смешивает так страстно рок, электронную музыку и ритмы фламенко, как это делают LASCALA.

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
18 октября 2019, пятница
20:00
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 ₽  Билеты: 1400-2300 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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