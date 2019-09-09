На сцене Городского концертного зала выступит Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов. Музыкант представит свою программу «Фантазер. Все хиты».

Ярослав Евдокимов является уникальным артистом. На протяжении уже 30-ти лет он не перестает радоватъ публику своим обаянием, харизмой, и самое главное, голосом. И она отвечает ему взаимностью. Его песни «Полинушка», «Маменька», «Колодец», «Роза Kpacнaя» люди вспоминают едва услышав первую строчку. Что ж, искренностъ исполнения и великолепный чарующий голос Ярослава никуда не делись, и те немногие концерты, которые он устраивает для своих поклонников, неизменно rrроходят с аншлагами. Тем более, что певец не останавливается на достигнутом, в его репертуаре появляются новые песни, каждая из которых достойна того, чтобы через двадцать лет стать такой же узнаваемой, как узнаются сейчас « Фантазер », «За Дунаем», «Майский вальс». Сделайте приятный подарок своим родным и близким! Подарите мамам, папам, бабушкам и дедушкам положительные эмоции! Сюрприз — это всегда приятно, а сюрприз, подаренный от души, приятен вдвойне!

Евдокимов всегда поет с душой и для народа, заряжая зал положительными эмоциями. Его песни были шлягерами еще в 80-х годах, а искреннее исполнение и великолепный чарующий голос Ярослава обворожил прекрасную половину человечества. Подарите родным 2 часа приятных воспоминаний!