Соревнования по боксу класса «Б» ( памяти Р. Я. Жабарова)
В спорткомплексе «Металлург» пройдут межрегиональные соревнования по боксу класса «Б». Мероприятие посвящено памяти выдающегося тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены Центрального федерального округа.
Торжественное открытие состоится 16 октября в 14.00.
Финальные бои пройдут 19 октября в 14.00
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 229
16 октября 2019, среда
14:00
17 октября 2019, четверг
14:00
18 октября 2019, пятница
14:00
19 октября 2019, суббота
14:00
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
19 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
26 октября, суббота 18:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1300-1500 ₽