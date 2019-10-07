Соревнования по боксу класса «Б» ( памяти Р. Я. Жабарова)

В спорткомплексе «Металлург» пройдут межрегиональные соревнования по боксу класса «Б». Мероприятие посвящено памяти выдающегося тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены Центрального федерального округа.

Торжественное открытие состоится 16 октября в 14.00.

Финальные бои пройдут 19 октября в 14.00

Вход свободный.